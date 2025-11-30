  1. В Україні

В Україні зросла кількість звернень про домашнє насильство – понад 103 тисячі за 10 місяців

22:30, 30 листопада 2025
За 10 місяців 2025 року 3,7 тисячі звернень про домашнє насильство подали неповнолітні.
Фото ілюстративне
За перші 10 місяців 2025 року Національна поліція отримала понад 103 тисячі заяв і повідомлень про домашнє насильство, з яких 3,7 тисячі надійшли від неповнолітніх. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, пише «24 канал».

За формами насильства: 76,4% — психологічне, 21,1% — фізичне, 2,5% — економічне.

Поліція винесла понад 63 тисячі термінових заборонних приписів кривдникам. На обліку перебувають понад 77 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство.

Павліченко зазначила, що реальна кількість випадків значно більша: частина людей не звертається по допомогу через страх або нерозуміння, що стали жертвами.

У поліції діють 64 сектори протидії домашньому насильству та 69 мобільних груп реагування.

«Домашнє насильство — не сімейна справа. Це справа держави, громади і кожного з нас», — наголосила посадовиця.

