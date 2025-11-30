В Україні зросла кількість звернень про домашнє насильство – понад 103 тисячі за 10 місяців

За 10 місяців 2025 року 3,7 тисячі звернень про домашнє насильство подали неповнолітні.

Фото ілюстративне

За перші 10 місяців 2025 року Національна поліція отримала понад 103 тисячі заяв і повідомлень про домашнє насильство, з яких 3,7 тисячі надійшли від неповнолітніх. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, пише «24 канал».

За формами насильства: 76,4% — психологічне, 21,1% — фізичне, 2,5% — економічне.

Поліція винесла понад 63 тисячі термінових заборонних приписів кривдникам. На обліку перебувають понад 77 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство.

Павліченко зазначила, що реальна кількість випадків значно більша: частина людей не звертається по допомогу через страх або нерозуміння, що стали жертвами.

У поліції діють 64 сектори протидії домашньому насильству та 69 мобільних груп реагування.

«Домашнє насильство — не сімейна справа. Це справа держави, громади і кожного з нас», — наголосила посадовиця.

