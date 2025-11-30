В Украине выросло количество обращений о домашнем насилии – более 103 тысяч за 10 месяцев

За 10 месяцев 2025 года 3,7 тысячи обращений о домашнем насилии подали несовершеннолетние.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые 10 месяцев 2025 года Национальная полиция получила более 103 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии, из которых 3,7 тысячи поступили от несовершеннолетних. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, пишет «24 канал».

По формам насилия: 76,4% — психологическое, 21,1% — физическое, 2,5% — экономическое.

Полиция вынесла более 63 тысяч срочных запретительных предписаний обидчикам. На учете находятся более 77 тысяч человек, совершивших домашнее насилие.

Павличенко отметила, что реальное количество случаев значительно больше: часть людей не обращается за помощью из-за страха или непонимания, что стали жертвами.

В полиции действуют 64 сектора противодействия домашнему насилию и 69 мобильных групп реагирования.

«Домашнее насилие — не семейное дело. Это дело государства, общества и каждого из нас», — подчеркнула чиновница.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.