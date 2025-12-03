Ключевые шаги безопасности: как поступить, если ты стал жертвой домашнего насилия

Минюст разработал алгоритм действий по защите во время домашнего насилия.

Закон дает возможность пострадавшим от домашнего насилия защититься правовым способом, получить помощь от государственных органов и системы безвозмездной юридической помощи.

В зависимости от ситуации обидчик может быть привлечен к административной или уголовной ответственности – от штрафа или общественных работ до ограничения или лишения свободы.

Кроме того, закон предусматривает специальные меры воздействия для немедленного прекращения насилия.

Срочное запретное предписание (выносит полиция в случае опасности для жизни или здоровья). Обязывает обидчика немедленно покинуть место жительства пострадавшего (даже если это его жилье), запрещает возвращаться и каким-либо образом контактировать с ним. Срок действия – до 10 суток.

Ограничительное предписание (выдает суд). Запрещает обидчику находиться вместе с пострадавшим лицом, приближаться к месту его жительства, работы или учебы, контактировать или разыскивать его. Срок действия – до 6 месяцев, с возможностью продления еще на аналогичный срок.

Как доказать вину обидчика и куда обращаться за помощью

До привлечения обидчика к ответственности необходимо предоставить доказательства его виновных действий. Это могут:

- быть копии заявлений в полицию;

- медицинские документы о травмах;

- чеки для лечения;

- заключения социальных служб;

- аудио- или видеозаписи;

- скриншоты угроз или переписки;

- также свидетельские показания – родственников, соседей или коллег.

Жилье для пострадавших от насилия

Если пострадавшее лицо не может оставаться рядом с обидчиком и не имеет безопасного места, оно имеет право на безвозмездное убежище (шелтер) сроком до 3 месяцев с возможностью продления до 6 месяцев. Направления в приют могут выдать полиция, социальные службы, мобильные бригады или органы местных властей.

В то же время для получения безвозмездной правовой помощи доказательства не являются обязательными. Юристы системы предоставления БПП могут предоставить пострадавшим от домашнего насилия консультации, объяснить алгоритм действий и помочь обратиться в суд за ограничительным предписанием, а также подготовить документы о разводе или взыскании алиментов и т.п.

Получить консультацию можно дистанционно, в письменном виде и очно. С мобильных или стационарных телефонов в пределах Украины: 0800213103 (звонки бесплатные).

Домашнее насилие – это дело государства

Как указывала Судебно-юридическая газета, за первые 10 месяцев 2025 года Национальная полиция получила более 103 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии, из которых 3,7 тысяч поступили от несовершеннолетних. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, пишет «24 канал».

По формам насилия: 76,4% – психологические, 21,1% – физические, 2,5% – экономические.

Полиция вынесла более 63 тысяч срочных запретительных предписаний обидчикам. На учете состоят более 77 тысяч человек, совершивших домашнее насилие.

Павличенко отметила, что реальное количество случаев значительно больше: часть людей не обращается за помощью из-за страха или непонимания, ставших жертвами.

В полиции действуют 64 сектора противодействия домашнему насилию и 69 мобильных групп реагирования.

«Домашнее насилие – не семейное дело. Это дело государства, общества и каждого из нас», – подчеркнула чиновница.

Автор: Тарас Бурнос

