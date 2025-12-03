Ключевые шаги безопасности: как поступить, если ты стал жертвой домашнего насилия
Закон дает возможность пострадавшим от домашнего насилия защититься правовым способом, получить помощь от государственных органов и системы безвозмездной юридической помощи.
В зависимости от ситуации обидчик может быть привлечен к административной или уголовной ответственности – от штрафа или общественных работ до ограничения или лишения свободы.
Кроме того, закон предусматривает специальные меры воздействия для немедленного прекращения насилия.
Срочное запретное предписание (выносит полиция в случае опасности для жизни или здоровья). Обязывает обидчика немедленно покинуть место жительства пострадавшего (даже если это его жилье), запрещает возвращаться и каким-либо образом контактировать с ним. Срок действия – до 10 суток.
Ограничительное предписание (выдает суд). Запрещает обидчику находиться вместе с пострадавшим лицом, приближаться к месту его жительства, работы или учебы, контактировать или разыскивать его. Срок действия – до 6 месяцев, с возможностью продления еще на аналогичный срок.
Как доказать вину обидчика и куда обращаться за помощью
До привлечения обидчика к ответственности необходимо предоставить доказательства его виновных действий. Это могут:
- быть копии заявлений в полицию;
- медицинские документы о травмах;
- чеки для лечения;
- заключения социальных служб;
- аудио- или видеозаписи;
- скриншоты угроз или переписки;
- также свидетельские показания – родственников, соседей или коллег.
Жилье для пострадавших от насилия
Если пострадавшее лицо не может оставаться рядом с обидчиком и не имеет безопасного места, оно имеет право на безвозмездное убежище (шелтер) сроком до 3 месяцев с возможностью продления до 6 месяцев. Направления в приют могут выдать полиция, социальные службы, мобильные бригады или органы местных властей.
В то же время для получения безвозмездной правовой помощи доказательства не являются обязательными. Юристы системы предоставления БПП могут предоставить пострадавшим от домашнего насилия консультации, объяснить алгоритм действий и помочь обратиться в суд за ограничительным предписанием, а также подготовить документы о разводе или взыскании алиментов и т.п.
Получить консультацию можно дистанционно, в письменном виде и очно. С мобильных или стационарных телефонов в пределах Украины: 0800213103 (звонки бесплатные).
Домашнее насилие – это дело государства
Как указывала Судебно-юридическая газета, за первые 10 месяцев 2025 года Национальная полиция получила более 103 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии, из которых 3,7 тысяч поступили от несовершеннолетних. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, пишет «24 канал».
По формам насилия: 76,4% – психологические, 21,1% – физические, 2,5% – экономические.
Полиция вынесла более 63 тысяч срочных запретительных предписаний обидчикам. На учете состоят более 77 тысяч человек, совершивших домашнее насилие.
Павличенко отметила, что реальное количество случаев значительно больше: часть людей не обращается за помощью из-за страха или непонимания, ставших жертвами.
В полиции действуют 64 сектора противодействия домашнему насилию и 69 мобильных групп реагирования.
«Домашнее насилие – не семейное дело. Это дело государства, общества и каждого из нас», – подчеркнула чиновница.
Автор: Тарас Бурнос
