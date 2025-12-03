  1. В Україні

У Києві намагалися завезти понад 12 тисяч контрафактних іграшок під виглядом «My Little Pony»

23:30, 3 грудня 2025
До оформлення було заявлено 12 800 іграшок китайського виробництва, які мали надійти до київської компанії.
Київська митниця призупинила оформлення великої партії дитячих іграшок «Поні в яйці», що порушують права на торговельну марку My Little Pony, правовласником якої є компанія Hasbro, Inc. Про це повідомили в Державній митній службі України.

До оформлення було заявлено 12 800 іграшок китайського виробництва, які мали надійти до київської компанії. У митниці зазначили, що під час експертизи у сфері інтелектуальної власності встановили: маркування на товарах настільки схоже на оригінальний бренд, що може вводити в оману споживачів.

Щодо підприємця, який транспортував контрафакт, склали протокол за ст. 476 Митного кодексу України. Санкція передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн із конфіскацією товару.

