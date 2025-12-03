У Києві намагалися завезти понад 12 тисяч контрафактних іграшок під виглядом «My Little Pony»

До оформлення було заявлено 12 800 іграшок китайського виробництва, які мали надійти до київської компанії.

Київська митниця призупинила оформлення великої партії дитячих іграшок «Поні в яйці», що порушують права на торговельну марку My Little Pony, правовласником якої є компанія Hasbro, Inc. Про це повідомили в Державній митній службі України.

До оформлення було заявлено 12 800 іграшок китайського виробництва, які мали надійти до київської компанії. У митниці зазначили, що під час експертизи у сфері інтелектуальної власності встановили: маркування на товарах настільки схоже на оригінальний бренд, що може вводити в оману споживачів.

Щодо підприємця, який транспортував контрафакт, склали протокол за ст. 476 Митного кодексу України. Санкція передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн із конфіскацією товару.

