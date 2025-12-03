В Киеве пытались ввезти более 12 тысяч контрафактных игрушек под видом «My Little Pony»

К оформлению было заявлено 12 800 игрушек китайского производства, которые должны были поступить в киевскую компанию.

Киевская таможня приостановила оформление крупной партии детских игрушек «Пони в яйце», которые нарушают права на торговую марку My Little Pony, правообладателем которой является компания Hasbro, Inc. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

К оформлению было заявлено 12 800 игрушек китайского производства, которые должны были поступить в киевскую компанию. В таможне отметли, что в ходе экспертизы в сфере интеллектуальной собственности установили: маркировка на товарах настолько схожа с оригинальным брендом, что может вводить потребителей в заблуждение.

В отношении предпринимателя, который перевозил контрафакт, составили протокол по ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Санкция предусматривает штраф от 17 до 34 тыс. грн с конфискацией товара.

