Таїланд відмовляється від правила, що мало стримувати держслужбовців від алкоголю у робочий час

Країна на пів року дозволила денний продаж алкоголю, щоб оцінити, чи потрібні старі обмеження, запроваджені ще десятиліття тому.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Таїланд послабив багаторічні обмеження на продаж алкоголю, дозволивши купувати вино, пиво та міцні напої в години, які раніше були заборонені. Нові правила діятимуть у тестовому режимі протягом шести місяців. Про це повідомляє Barron's.

Що змінилося

Раніше продаж алкоголю з 14:00 до 17:00 був суворо заборонений. Тепер — у межах експерименту — придбати спиртні напої можна з 11:00 до опівночі. Паралельно спеціальна комісія вивчатиме наслідки такого послаблення.

Обмеження на продаж алкоголю в Таїланді діють десятиліттями. Їх запровадили для того, щоб державні службовці не могли залишати робочі місця заради випивки — правило, яке часто дивувало туристів.

«Колись були побоювання, що держслужбовці тікатимуть із роботи, щоб випити, але часи змінилися», — пояснив заступник прем’єр-міністра Сопхон Сарам.

Міністр охорони здоров’я Паттана Промфат назвав рішення «доречним для сучасних умов».

Чому це важливо

Попри те, що країна славиться нічним життям та є туристичним центром, її алкогольна політика традиційно сувора й базується на буддистських нормах, які вважають уживання алкоголю моральним проступком.

За даними ВООЗ, Таїланд входить до країн Азії з найвищими рівнями споживання алкоголю.

У 2021 році держава посіла 16 місце серед майже 200 країн за смертністю в ДТП.

З 2019 по 2023 рік унаслідок п’яного водіння загинули майже 33 000 людей.

Як реагують бізнес і туристи

У центрі Бангкока в перший день нововведень зміни поки що непомітні.

«Клієнтів мало, бо люди ще не знають про новий закон», — пояснили в одному з винних магазинів.

У супермаркетах покупці продовжують обирати безалкогольні напої, навіть попри оголошення про розширення годин продажу. Працівники барів кажуть, що новину дізналися переважно з TikTok, але й вони не помічають припливу гостей: «У цей час у нас зазвичай порожньо».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.