Таїланд відмовляється від правила, що мало стримувати держслужбовців від алкоголю у робочий час

20:48, 3 грудня 2025
Країна на пів року дозволила денний продаж алкоголю, щоб оцінити, чи потрібні старі обмеження, запроваджені ще десятиліття тому.
Таїланд послабив багаторічні обмеження на продаж алкоголю, дозволивши купувати вино, пиво та міцні напої в години, які раніше були заборонені. Нові правила діятимуть у тестовому режимі протягом шести місяців. Про це повідомляє Barron's.

Що змінилося

Раніше продаж алкоголю з 14:00 до 17:00 був суворо заборонений. Тепер — у межах експерименту — придбати спиртні напої можна з 11:00 до опівночі. Паралельно спеціальна комісія вивчатиме наслідки такого послаблення.

Обмеження на продаж алкоголю в Таїланді діють десятиліттями. Їх запровадили для того, щоб державні службовці не могли залишати робочі місця заради випивки — правило, яке часто дивувало туристів.

«Колись були побоювання, що держслужбовці тікатимуть із роботи, щоб випити, але часи змінилися», — пояснив заступник прем’єр-міністра Сопхон Сарам.

Міністр охорони здоров’я Паттана Промфат назвав рішення «доречним для сучасних умов».

Чому це важливо

Попри те, що країна славиться нічним життям та є туристичним центром, її алкогольна політика традиційно сувора й базується на буддистських нормах, які вважають уживання алкоголю моральним проступком.

За даними ВООЗ, Таїланд входить до країн Азії з найвищими рівнями споживання алкоголю.

У 2021 році держава посіла 16 місце серед майже 200 країн за смертністю в ДТП.

З 2019 по 2023 рік унаслідок п’яного водіння загинули майже 33 000 людей.

Як реагують бізнес і туристи

У центрі Бангкока в перший день нововведень зміни поки що непомітні.

«Клієнтів мало, бо люди ще не знають про новий закон», — пояснили в одному з винних магазинів.

У супермаркетах покупці продовжують обирати безалкогольні напої, навіть попри оголошення про розширення годин продажу. Працівники барів кажуть, що новину дізналися переважно з TikTok, але й вони не помічають припливу гостей: «У цей час у нас зазвичай порожньо».

