Таиланд отказывается от правила, которое должно было сдерживать госслужащих от алкоголя в рабочее время
Таиланд ослабил многолетние ограничения на продажу алкоголя, позволив покупать вино, пиво и крепкие напитки в часы, которые ранее были запрещены. Новые правила будут действовать в тестовом режиме в течение шести месяцев. Об этом сообщает Barron's.
Что изменилось
Ранее продажа алкоголя с 14:00 до 17:00 была строго запрещена. Теперь — в рамках эксперимента — приобрести спиртные напитки можно с 11:00 до полуночи. Параллельно специальная комиссия будет изучать последствия такого послабления.
Ограничения на продажу алкоголя в Таиланде действуют десятилетиями. Их ввели для того, чтобы государственные служащие не могли покидать рабочие места ради выпивки — правило, которое часто удивляло туристов.
«Когда-то были опасения, что госслужащие будут убегать с работы, чтобы выпить, но времена изменились», — пояснил вице-премьер Сопхон Сарам.
Министр здравоохранения Паттана Промфат назвал решение «соответствующим современным условиям».
Почему это важно
Несмотря на то, что страна славится ночной жизнью и является туристическим центром, ее алкогольная политика традиционно строгая и основана на буддийских нормах, которые считают употребление алкоголя моральным проступком.
По данным ВОЗ, Таиланд входит в число азиатских стран с самыми высокими уровнями потребления алкоголя.
В 2021 году государство заняло 16 место среди почти 200 стран по смертности в ДТП.
С 2019 по 2023 год в результате пьяного вождения погибли почти 33 000 человек.
Как реагируют бизнес и туристы
В центре Бангкока в первый день нововведений изменения пока незаметны.
«Клиентов мало, потому что люди еще не знают о новом законе», — объяснили в одном из винных магазинов.
В супермаркетах покупатели продолжают выбирать безалкогольные напитки, даже несмотря на объявления о расширении часов продажи. Сотрудники баров говорят, что узнали новость преимущественно из TikTok, но и они не замечают притока гостей: «В это время у нас обычно пусто».
