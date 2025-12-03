Таиланд отказывается от правила, которое должно было сдерживать госслужащих от алкоголя в рабочее время

Страна на полгода разрешила дневную продажу алкоголя, чтобы оценить, нужны ли старые ограничения, введённые ещё десятилетия назад.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Таиланд ослабил многолетние ограничения на продажу алкоголя, позволив покупать вино, пиво и крепкие напитки в часы, которые ранее были запрещены. Новые правила будут действовать в тестовом режиме в течение шести месяцев. Об этом сообщает Barron's.

Что изменилось

Ранее продажа алкоголя с 14:00 до 17:00 была строго запрещена. Теперь — в рамках эксперимента — приобрести спиртные напитки можно с 11:00 до полуночи. Параллельно специальная комиссия будет изучать последствия такого послабления.

Ограничения на продажу алкоголя в Таиланде действуют десятилетиями. Их ввели для того, чтобы государственные служащие не могли покидать рабочие места ради выпивки — правило, которое часто удивляло туристов.

«Когда-то были опасения, что госслужащие будут убегать с работы, чтобы выпить, но времена изменились», — пояснил вице-премьер Сопхон Сарам.

Министр здравоохранения Паттана Промфат назвал решение «соответствующим современным условиям».

Почему это важно

Несмотря на то, что страна славится ночной жизнью и является туристическим центром, ее алкогольная политика традиционно строгая и основана на буддийских нормах, которые считают употребление алкоголя моральным проступком.

По данным ВОЗ, Таиланд входит в число азиатских стран с самыми высокими уровнями потребления алкоголя.

В 2021 году государство заняло 16 место среди почти 200 стран по смертности в ДТП.

С 2019 по 2023 год в результате пьяного вождения погибли почти 33 000 человек.

Как реагируют бизнес и туристы

В центре Бангкока в первый день нововведений изменения пока незаметны.

«Клиентов мало, потому что люди еще не знают о новом законе», — объяснили в одном из винных магазинов.

В супермаркетах покупатели продолжают выбирать безалкогольные напитки, даже несмотря на объявления о расширении часов продажи. Сотрудники баров говорят, что узнали новость преимущественно из TikTok, но и они не замечают притока гостей: «В это время у нас обычно пусто».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.