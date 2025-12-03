У Києві вночі проведуть промивку водомереж – у якому районі

Під час промивки не варто використовувати воду з крана для пиття чи приготування їжі.

Уночі 4 грудня, з 00:30 до 05:35, «Київводоканал» проводитиме профілактичну промивку мереж холодного водопостачання в Деснянському районі. Про це повідомили в офіційному каналі «Київ Комунальний».

У період робіт можливе зниження тиску води в будинках у межах від проспекту Червоної Калини до вулиці Рональда Рейгана.

Промивка мереж — планова та необхідна процедура, що дозволяє очищати трубопроводи від осаду та покращувати якість питної води.

Мешканців попереджають:

під час промивки не варто використовувати воду з крана для пиття чи приготування їжі;

після завершення робіт рекомендується спустити воду, поки вона не стане прозорою та без запаху.

