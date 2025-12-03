В Киеве ночью проведут промывку водосетей – в каком районе
23:12, 3 декабря 2025
Во время промывки не стоит использовать воду из крана для питья или приготовления пищи.
В ночь на 4 декабря, с 00:30 до 05:35, «Киевводоканал» будет проводить профилактическую промывку сетей холодного водоснабжения в Деснянском районе. Об этом сообщили в официальном канале «Киев Коммунальный».
В период работ возможно снижение давления воды в домах в пределах от проспекта Красной Калины до улицы Рональда Рейгана.
Промывка сетей — плановая и необходимая процедура, которая позволяет очищать трубопроводы от осадка и улучшать качество питьевой воды.
Жителей предупреждают:
- во время промывки не стоит использовать воду из крана для питья или приготовления пищи;
- после завершения работ рекомендуется спустить воду, пока она не станет прозрачной и без запаха.
