В Киеве ночью проведут промывку водосетей – в каком районе

В ночь на 4 декабря, с 00:30 до 05:35, «Киевводоканал» будет проводить профилактическую промывку сетей холодного водоснабжения в Деснянском районе. Об этом сообщили в официальном канале «Киев Коммунальный».

В период работ возможно снижение давления воды в домах в пределах от проспекта Красной Калины до улицы Рональда Рейгана.

Промывка сетей — плановая и необходимая процедура, которая позволяет очищать трубопроводы от осадка и улучшать качество питьевой воды.

Жителей предупреждают:

во время промывки не стоит использовать воду из крана для питья или приготовления пищи;

после завершения работ рекомендуется спустить воду, пока она не станет прозрачной и без запаха.

