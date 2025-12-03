Смілянський тролить тих, хто скаржниться на його зарплату: до чого тут OnlyFans та тариф «Ескорт»

Гендиректор Укрпошти вирішив нестандартно заговорити про послуги пошти.

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський вирішив нестандартно заговорити про послуги пошти — через порівняння з… OnlyFans. У гумористичному пості він розповів, що користувачі майже перестали питати «Де моя посилка?», але от питання «Чому у вас така зарплата?» — безсмертне, мов сцени з мексиканських серіалів.

Смілянський жартує: міф про те, що він заробляє більше за Дональда Трампа, такий живучий, що можна було б написати окремий підручник із психології мас. Та замість Трампа пропонує орієнтуватися на… зірку OnlyFans Софі Рейн, яка заробила $95 млн за 28 місяців. І — увага — ніхто не скаржився на її «завелику зарплату».

«Я замислився: чому одні послуги люди оплачують з ентузіазмом, а інші з невдоволенням? Бо і ми в Укрпошті, і вона працюємо в секторі послуг. І треба мріяти про те, щоб люди віддавали нам гроші так само легко і не пригадували мою зарплату», — пише Смілянський.

Після таких роздумів керівник Укрпошти вирішив підійти до реформування сервісів із фантазією. І запропонував… перейменувати один із тарифів.

Укрпошта має послугу, про яку мало хто знає: можна передати посилку або документи в межах одного відділення, а отримувач забере їх всього за 30 гривень.

Для порівняння:

камера схову «Укрзалізниці» — 80–150 грн / доба,

Укрпошта — 30 грн / 7 днів,

Тож керівник держпідприємства пропонує назвати тариф «ескорт».

Для цього навіть запустив голосування, де пропонує обрати.

