Смилянский троллит тех, кто жалуется на его зарплату: при чем здесь OnlyFans и тариф «Эскорт»

23:45, 3 декабря 2025
Гендиректор Укрпочты решил нестандартно заговорить об услугах почты.
Смилянский троллит тех, кто жалуется на его зарплату: при чем здесь OnlyFans и тариф «Эскорт»
Фото: poshtivka.org
Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский решил нестандартно заговорить об услугах почты — через сравнение с… OnlyFans. В шуточном посте он отметил, что пользователи почти перестали спрашивать «Где моя посылка?», но вопрос «Почему у вас такая зарплата?» — бессмертный, как сцены из мексиканских сериалов.

Смилянский шутит: миф о том, что он зарабатывает больше Дональда Трампа, настолько живуч, что по нему можно писать отдельный учебник по психологии масс. Зато вместо Трампа он предлагает ориентироваться на… звезду OnlyFans Софи Рейн, которая заработала $95 млн за 28 месяцев. И — внимание — никто не жаловался на ее «слишком большую зарплату».

«Я задумался: почему одни услуги люди оплачивают с энтузиазмом, а другие — с недовольством? Ведь и мы в Укрпочте, и она работаем в сфере услуг. И нужно мечтать о том, чтобы люди отдавали нам деньги так же легко и не вспоминали о моей зарплате», — пишет Смилянский.

После таких размышлений глава «Укрпочты» решил подойти к реформированию сервисов с фантазией. И предложил… переименовать один из тарифов.

В «Укрпочте» есть услуга, о которой мало кто знает: можно передать посылку или документы в пределах одного отделения, а получатель заберет их всего за 30 гривен.

Для сравнения:

  • камера хранения «Укрзализныци» — 80–150 грн / сутки,
  • Укрпочта — 30 грн / 7 дней.

Поэтому руководитель госпредприятия предлагает назвать тариф «эскорт».

Для этого он даже запустил голосование, предлагая выбрать название.

Укрпочта

