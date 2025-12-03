  1. В Україні

PlayCity за 6 місяців роботи: заблоковано понад 2,5 тисячі сайтів і розпочато перезапуск ринку лотерей

21:41, 3 грудня 2025
За пів року 52 млн грн штрафів за незаконну рекламу.
PlayCity за 6 місяців роботи: заблоковано понад 2,5 тисячі сайтів і розпочато перезапуск ринку лотерей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За шість місяців роботи державне агентство PlayCity, створене для оновлення підходів до регулювання грального ринку, продемонструвало перші результати. Про підсумки повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

PlayCity було запущено пів року тому, і відтоді агентство займається боротьбою з незаконною рекламою та очищенням ринку від нелегальних операторів азартних ігор.

Серед ключових результатів:

  1. Оновлення законодавства. Уряд ухвалив пакет важливих рішень. Розроблено сучасні стандарти відповідальної гри та нові ліцензійні умови, а також уперше впроваджено ліміти на участь в азартних іграх.
  2. Понад 1,4 млрд грн надходжень від ліцензій. Завдяки прозорішим правилам та відновленню процесу ліцензування частина ринку вийшла з тіні.
  3. Боротьба з нелегальними сервісами та рекламою. Заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино, видалено більш ніж 280 сторінок у соцмережах із незаконною рекламою азартних ігор. Загальна сума штрафів для блогерів і медіа за поширення такого контенту склала понад 52 млн грн.
  4. Підвищення прозорості та безпеки. Ліцензій позбавляють компанії, пов’язані з Росією. Запущено систему трекінгу та створюється новий реєстр осіб із залежністю від азартних ігор. За порушення звітності організатори отримали штрафи на 13,6 млн грн.
  5. Перезапуск ринку лотерей вперше за 12 років. Увесь цей час сфера працювала у «сірій» зоні, що призводило до втрат бюджету. Тепер ринок працюватиме в правовому полі та сплачуватиме ліцензійні платежі та податки у повному обсязі.

Мінцифри заявляє, що продовжує реформування гральної сфери, цифровізацію процесів та боротьбу з корупційними практиками, а також працює над збільшенням надходжень до бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]