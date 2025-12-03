PlayCity за 6 місяців роботи: заблоковано понад 2,5 тисячі сайтів і розпочато перезапуск ринку лотерей

За пів року 52 млн грн штрафів за незаконну рекламу.

За шість місяців роботи державне агентство PlayCity, створене для оновлення підходів до регулювання грального ринку, продемонструвало перші результати. Про підсумки повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

PlayCity було запущено пів року тому, і відтоді агентство займається боротьбою з незаконною рекламою та очищенням ринку від нелегальних операторів азартних ігор.

Серед ключових результатів:

Оновлення законодавства. Уряд ухвалив пакет важливих рішень. Розроблено сучасні стандарти відповідальної гри та нові ліцензійні умови, а також уперше впроваджено ліміти на участь в азартних іграх. Понад 1,4 млрд грн надходжень від ліцензій. Завдяки прозорішим правилам та відновленню процесу ліцензування частина ринку вийшла з тіні. Боротьба з нелегальними сервісами та рекламою. Заблоковано понад 2 500 нелегальних онлайн-казино, видалено більш ніж 280 сторінок у соцмережах із незаконною рекламою азартних ігор. Загальна сума штрафів для блогерів і медіа за поширення такого контенту склала понад 52 млн грн. Підвищення прозорості та безпеки. Ліцензій позбавляють компанії, пов’язані з Росією. Запущено систему трекінгу та створюється новий реєстр осіб із залежністю від азартних ігор. За порушення звітності організатори отримали штрафи на 13,6 млн грн. Перезапуск ринку лотерей вперше за 12 років. Увесь цей час сфера працювала у «сірій» зоні, що призводило до втрат бюджету. Тепер ринок працюватиме в правовому полі та сплачуватиме ліцензійні платежі та податки у повному обсязі.

Мінцифри заявляє, що продовжує реформування гральної сфери, цифровізацію процесів та боротьбу з корупційними практиками, а також працює над збільшенням надходжень до бюджету.

