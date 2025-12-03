  1. В Украине

PlayCity за 6 месяцев работы: заблокировано более 2,5 тысячи сайтов и начат перезапуск рынка лотерей

21:41, 3 декабря 2025
За полгода 52 млн грн штрафов за незаконную рекламу.
PlayCity за 6 месяцев работы: заблокировано более 2,5 тысячи сайтов и начат перезапуск рынка лотерей
За шесть месяцев работы государственное агентство PlayCity, созданное для обновления подходов к регулированию игорного рынка, продемонстрировало первые результаты. Об итогах сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

PlayCity было запущено полгода назад, и с тех пор агентство занимается борьбой с незаконной рекламой и очисткой рынка от нелегальных операторов азартных игр.

Среди ключевых результатов:

  1. Обновление законодательства. Правительство приняло пакет важных решений. Разработаны современные стандарты ответственной игры и новые лицензионные условия, а также впервые введены лимиты на участие в азартных играх.
  2. Более 1,4 млрд грн доходов от лицензий. Благодаря более прозрачным правилам и восстановлению процесса лицензирования часть рынка вышла из тени.
  3. Борьба с нелегальными сервисами и рекламой. Заблокировано более 2 500 нелегальных онлайн-казино, удалено более 280 страниц в соцсетях с незаконной рекламой азартных игр. Общая сумма штрафов для блогеров и медиа за распространение такого контента составила более 52 млн грн.
  4. Повышение прозрачности и безопасности. Лицензий лишают компании, связанные с Россией. Запущена система трекинга и создается новый реестр лиц с зависимостью от азартных игр. За нарушение отчетности организаторы получили штрафы на 13,6 млн грн.
  5. Перезапуск рынка лотерей впервые за 12 лет. Все это время сфера работала в «серой» зоне, что приводило к потерям бюджета. Теперь рынок будет работать в правовом поле и уплачивать лицензионные платежи и налоги в полном объеме.

Минцифры заявляет, что продолжает реформирование игорной сферы, цифровизацию процессов и борьбу с коррупционными практиками, а также работает над увеличением поступлений в бюджет.

