У Міноборони відповіли, чи будуть у Резерв+ електронні повістки

Буде завдання в беклозі — будемо вирішувати – керівник директорату цифрової трансформації Міноборони про те, чи будуть електронні повістки у Резерв+.

Джерело фото: Уніан

Поки завдання зробити електронні повістки у Резерв+ не стоїть. Але якщо його поставлять, то команда з цифровізації Міноборони буде його реалізовувати. Про це розповів керівник директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков в інтерв’ю DOU.

Так, на питання, чи планується додати функціональність для отримання повістки в «Резерв+», він зауважив, що «зрозуміло, це максимально цікавить людей, і його теж».

«Моя посада не передбачає політичних заяв, тому я можу відповісти як топменеджер Міноборони, у якого є свої завдання. У мене в беклозі цієї функціональності немає, і таких розпоряджень мені не давали.

Я розумію, що історія чутлива: електронна повістка — велика страшилка. Її роздули не без русні, яка казала «вас усіх заженуть у цифровий концтабір, усіх призвуть». Розв’язуватимуть це питання політики, і це болюча репутаційна історія.

Таке рішення матиме значний вплив, і його треба зважувати безліч разів, думати над способом виконання. Тому абсолютно не дивно, що з ним не поспішають. І я навіть не здивуюся, якщо його ніколи й не буде.

Як немає зброї, яка б одразу змінила хід війни, так і немає чарівної палички, яка б вирішила питання з мобілізацією. Як людині, яка розуміє певні внутрішні процеси, мені очевидно, що електронні повістки не стануть чудодійним рішенням. Але наразі немає про що говорити, буде завдання в беклозі — будемо вирішувати» - зазначив він.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко порівняла процес вибору тих, хто оновив дані у Резерв+ і отримає повістки, з таргетованою рекламою.

«Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є – які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути.

Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб.

По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов’язаним» - зазначила вона.

За її словами, Реєстр «Оберіг» робить процес оповіщення швидшим і більш цільовим.

Для цього, власне, і потрібно було оновлювати дані, зокрема через Резерв+.

«Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час» - підкреслила вона.

Простіше кажучи, за допомогою Реєстру «Оберіг» можна автоматично зробити «вибірку» найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками.

При цьому, якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, пояснила Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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