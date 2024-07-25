У Києві пропонують встановити пам'ятник Ірині Фаріон

Автори петиції закликають встановити пам'ятник Ірині Фаріон в Києві.

У Києві зареєстровано петицію з пропозицією встановити пам'ятник або пам'ятну дошку на честь громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон, яка загинула внаслідок нападу. Петицію подано на сайті КМДА у понеділок, 22 липня.

Автор петиції підкреслює, що таке вшанування буде символом вдячності за віддану працю Фаріон у розвитку української мови та її активну участь у політичному житті країни. Нагадаємо, що 19 липня Фаріон була атакована біля свого будинку у Львові. Незважаючи на операцію, врятувати її життя не вдалося.

«Ірина Фаріон була відомою своєю боротьбою за збереження та розвиток української мови, а також активною участю у політичному житті країни. На жаль, її життя було трагічно обірване внаслідок жорстокого вбивства, що стало великим ударом для українського суспільства», — йдеться в петиції.

Автор звернення вважає, що встановлення пам'ятника стане важливим кроком у збереженні пам’яті про тих, хто віддав своє життя заради національної ідентичності та культурної спадщини України.

Щоб петицію розглянули, потрібно зібрати шість тисяч підписів протягом двох місяців. Станом на 25 липня зібрано більше 600 голосів.

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