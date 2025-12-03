Bitcoin оговтується після падіння і починає рости

Криптовалюта зросла на 2,6% до $93 965, загальна капіталізація скоротилася на $1 трлн з жовтня.

Фото: Reuters

У середу, 3 грудня, Bitcoin продовжив відновлення, досягнувши двотижневого піку на $93 965 — зростання на 2,6%. Про це повідомляє Bloomberg.

Ринок намагається стабілізуватися після різкого падіння з початку жовтня, коли Bitcoin оновив рекорд понад $126 000. З того часу загальна капіталізація криптовалют зменшилася більш ніж на $1 трлн.

Ефір та інші великі токени також показують помірне зростання, але загальні настрої залишаються нестабільними.

Нагадаємо, в листопаді Bitcoin вперше за пів року впав нижче $86 000.

