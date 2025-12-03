Bitcoin оправляется после падения и начинает расти

Криптовалюта выросла на 2,6% до $93 965, общая капитализация сократилась на $1 трлн с октября.

Фото: Reuters

В среду, 3 декабря, Bitcoin продолжил восстановление, достигнув двухнедельного пика в $93 965 — рост на 2,6%. Об этом сообщает Bloomberg.

Рынок пытается стабилизироваться после резкого падения с начала октября, когда Bitcoin обновил рекорд более $126 000. С тех пор общая капитализация криптовалют уменьшилась более чем на $1 трлн.

Эфир и другие крупные токены также показывают умеренный рост, но общие настроения остаются нестабильными.

Напомним, в ноябре Bitcoin впервые за полгода упал ниже $86 000.

