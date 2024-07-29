Сприяли незаконному переправленню ухилянтів через кордон: викрили двох медиків

За встановлення фіктивних діагнозів ухилянти сплачували до 10 тис. доларів.

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директорові з організації надання медичної допомоги однієї з лікарень м. Дніпро за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, підбурювання до видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, лікарка-інфекціоністка дніпровської лікарні відповідатиме за несанкціоновану зміну інформації, складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

У прокуратурі нагадали, що житель м. Білопілля організував схему ухилення від мобілізації. Зокрема він влаштовував військовослужбовців або військовозобов’язаних в медичні заклади Дніпропетровської області. Після нібито лікування пацієнти отримували виписки із завідомо неправдивими відомостями щодо наявності у них серйозних захворювань.

У подальшому це було підставою для визнання осіб непридатними до військової служби, відтак ухилянти могли виїжджати за межі України.

7 лютого 2024 року йому було повідомлено про підозру. Також у березні 2024 року повідомлено про підозру завідувачці інфекційного відділення одного з медичних закладів Дніпропетровської області, яка за неправомірну вигоду вносила до офіційних документів завідомо неправдивих відомості про стан здоров’я військовозобов’язаних.

У ході слідства встановлено також причетність іще двох медиків із м. Дніпро до зазначеної схеми. Загалом за встановлення фіктивних діагнозів ухилянти сплачували до 10 тис. доларів США.

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