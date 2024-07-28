Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Євросоюз

Країна не дотримуватиметься підходу Європейського Союзу.

Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів. Про це повідомляє Swissinfo.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії зазначив, що країна не дотримуватиметься підходу Європейського Союзу.

Там додали, що згідно з міжнародними зобов'язаннями та законодавством, країна не може генерувати «будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку».

Станом на квітень 2024 року загальна вартість активів центрального банку рф, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше 7 млрд швейцарських франків. Ці кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з країною-агресором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.