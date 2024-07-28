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Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Євросоюз

11:15, 28 липня 2024
Країна не дотримуватиметься підходу Європейського Союзу.
Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Євросоюз
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Швейцарія не передаватиме Україні доходи від заморожених російських активів. Про це повідомляє Swissinfo.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії зазначив, що країна не дотримуватиметься підходу Європейського Союзу.

Там додали, що згідно з міжнародними зобов'язаннями та законодавством, країна не може генерувати «будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку».

Станом на квітень 2024 року загальна вартість активів центрального банку рф, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше 7 млрд швейцарських франків. Ці кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з країною-агресором.

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