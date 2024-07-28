Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Евросоюз

Страна не будет соблюдать подход Европейского Союза.

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщает Swissinfo.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии отметил, что страна не будет соблюдать подход Европейского Союза.

Там добавили, что согласно международным обязательствам и законодательству, страна не может генерировать «любых чрезвычайных доходов в связи с средствами российского центрального банка».

По состоянию на апрель 2024 года общая стоимость активов центрального банка рф, замороженных в Швейцарии, составляла не более 7 млрд швейцарских франков. Эти средства являются отдельными от замороженных активов, которыми владеют физические лица или компании, связанные с государством-агрессором.

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