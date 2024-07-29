Когда размер жилищной субсидии составляет 0 грн: ответ ПФ

Субсидия назначается при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного процента платежа.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, при каких условиях размер жилищной субсидии составляет 0,00 грн.

Жилищная субсидия - это адресная государственная помощь, предоставляемая жителям домохозяйств на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидия назначается при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного процента платежа. Обязательный платеж рассчитывается в расчете на одного человека и определяется индивидуально для каждой семьи. Он зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства.

«В случае, если по результатам расчета жилищной субсидии ее размер (разница) имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия составляет 0,00 грн. Это означает, что размеры уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа (п. 60 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848)», - заявили в ПФ.

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