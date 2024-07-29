Практика судів
  1. Суспільство

Коли розмір житлової субсидії складає 0 грн: відповідь ПФ

07:54, 29 липня 2024
Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового відсотка платежу.
Коли розмір житлової субсидії складає 0 грн: відповідь ПФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, за яких умов розмір житлової субсидії складає 0,00 грн.

Житлова субсидія — це адресна державна допомога, що надається мешканцям домогосподарств на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового відсотка платежу. Обов’язковий платіж обчислюється в розрахунку на одну людину та визначається індивідуально для кожної сім’ї. Він залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства.

«У разі коли за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір (різниця) має нульове або від’ємне значення, субсидія складає 0,00 грн. Це означає, що розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу (п. 60 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», - заявили у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ визнав скаргу «Золотий Мандарин Ойл» неприйнятною, фактично переглянувши своє попереднє рішення

Європейський суд з прав людини у липні 2024 року переглянув своє рішення у справі «Золотий Мандарин Ойл» з огляду на нову інформацію, надану Урядом України.

Для прийняття рішення про відмову в перетинанні державного кордону недостатньо лише самого посилання на норми законів – позиція суду

Адміністративний суд скасував відмову Прикордонної служби у виїзді водію вантажівки, вказавши, що несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим і відповідати критерію обґрунтованості.

Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень

Якщо адвокати заважають врученню копії обвинувального акта та матеріалів досудового розслідування, прокурор може вручити їх у підготовчому судовому засіданні – Верховний Суд

У разі, якщо обвинувачений змінив адресу, в тому числі електронну, він повинен довести цей факт до відома прокурора для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження – позиція Верховного Суду.

Для притягнення військовослужбовця до відповідальності необов’язково проводити службове розслідування – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок про відсутність необхідності проведення службового розслідування для притягнення військовослужбовця до відповідальності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області