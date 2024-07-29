Коли розмір житлової субсидії складає 0 грн: відповідь ПФ

Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового відсотка платежу.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, за яких умов розмір житлової субсидії складає 0,00 грн.

Житлова субсидія — це адресна державна допомога, що надається мешканцям домогосподарств на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового відсотка платежу. Обов’язковий платіж обчислюється в розрахунку на одну людину та визначається індивідуально для кожної сім’ї. Він залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства.

«У разі коли за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір (різниця) має нульове або від’ємне значення, субсидія складає 0,00 грн. Це означає, що розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу (п. 60 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», - заявили у ПФ.

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