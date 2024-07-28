На Черкащині чоловік хотів продати гранату та запал за 2 тисячі гривень: йому повідомили про підозру

На Черкащині повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконного носіння, придбання, зберігання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.
Встановлено, що 22-річний чоловік незаконно, без передбаченого законом дозволу за місцем проживання зберігав знайдені всередині бліндажу закинутого блокпосту, що знаходиться біля села Пекарі Черкаського району, один корпус бойової осколкової ручної гранати РГД-5 та запал типу УЗРГМ-2.
В подальшому, з метою незаконного збагачення, без передбаченого законом дозволу збув корпус бойової осколкової ручної гранати РГД-5 та запал типу УЗРГМ-2, шляхом продажу за 2000 гривень особі, якій доручено проведення оперативної закупівлі, відразу після чого був затриманий працівниками поліції.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На цей час проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.