Lufthansa вимагає від екоактивістів мільйон євро за сотні затриманих рейсів

Авіакомпанія Lufthansa вимагала покарання для активістів за затримки рейсів у Франкфурті.

Німецька авіакомпанія Lufthansa планує подати позови до активістів групи Letzte Generation ("Останнє покоління") через блокування роботи аеропорта у Франкфурті-на-Майні, що завдало численних збитків компанії. Про це повідомляє Bild am Sonntag.

Зокрема, речник компанії стверджує, що Lufthansa подасть позови після останньої акції Letzte Generation у Франкфурті – «так само, як ми це зробили після акцій у Гамбурзі, Дюссельдорфі та Берліні».

«Уже зараз можна передбачити, що сума збитків буде значно вищою, оскільки постраждало значно більше рейсів і пасажирів, і більше літаків довелося перенаправляти в інші аеропорти. Зараз ми визначимо точну суму збитків», – додав представник авіакомпанії.

Вказується, що після блокування аеропорту Берліна в листопаді 2022 року, а також Гамбурга і Дюссельдорфа в липні 2023-го, Lufthansa подала позови проти екоактивістів на загальну суму 740 тисяч євро. Поки що жоден із них не виплатив компенсацію.

25 липня кілька демонстрантів проникли на територію аеропорту Франкфурта-на-Майні та приклеїли себе до злітно-посадкових смуг. Вони вимагали відмови від видобутку та використання газу, нафти та вугілля до 2030 року. Через акцію було скасовано близько 230 із 1400 запланованих рейсів, за даними оператора Fraport.

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