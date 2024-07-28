Lufthansa требует от экоактивистов миллион евро за сотни задержанных рейсов

Авиакомпания Lufthansa потребовала наказания для активистов за задежки рейсов во Франкфурте.

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует подать иски к активистам группы Letzte Generation («Последнее поколение») из-за блокирования работы аэропорта во Франкфурте-на-Майне, что нанесло многочисленные убытки компании. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

В частности, представитель компании утверждает, что Lufthansa подаст иски после последней акции Letzte Generation во Франкфурте – «так же, как мы это сделали после акций в Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине».

«Уже сейчас можно предположить, что сумма ущерба будет значительно выше, поскольку пострадало гораздо больше рейсов и пассажиров, и больше самолетов пришлось перенаправлять в другие аэропорты. Сейчас мы определим точную сумму ущерба», – добавил представитель авиакомпании.

Указывается, что после блокировки аэропорта Берлина в ноябре 2022 года, а также Гамбурга и Дюссельдорфа в июле 2023-го Lufthansa подала иски против экоактивистов на общую сумму 740 тысяч евро. Пока ни один из них не выплатил компенсацию.

25 июля несколько демонстрантов проникли на территорию аэропорта Франкфурта-на-Майне и приклеили себя к взлетно-посадочным полосам. Они потребовали отказа от добычи и использования газа, нефти и угля до 2030 года. Из-за акции было отменено около 230 из 1400 запланированных рейсов, по данным оператора Fraport.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.