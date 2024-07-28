Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области мужчина за деньги поджигал объекты железной дороги и электроэнергетики

10:21, 28 июля 2024
Подозреваемый выполнял диверсионные заказы на Уманщине ночью, за что получал денежное вознаграждение.
В Черкасской области мужчина за деньги поджигал объекты железной дороги и электроэнергетики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области задержан мужчина, который за денежное вознаграждение поджигал объекты железной дороги и электроэнергетики. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Уманского района по фактам диверсий и умышленному повреждению объектов электроэнергетики, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Установлено, что 20-летний мужчина в течение мая-июля 2024 года через один из мессенджеров получал указания относительно поджогов трансформаторных подстанций, распределительных шкафов железной дороги, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение с целью ослабления логистики государства в условиях военного положения. Также он осуществлял поджоги объектов электроэнергетики, что привело к нарушению их функционирования.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый выполнял диверсионные заказы на Уманщине ночью, за что получал денежное вознаграждение. В результате пожаров наносился вред железнодорожным и энергетическим объектам, что негативно влияло на работу АО «Укрзализныця» и ПАО «Черкассыоблэнерго».

Во время очередного ночного поджога мужчина был разоблачен и задержан на месте совершения преступления с горюче-смазочными материалами. В его телефоне были обнаружены фото и видеодоказательства поджогов, которые он передавал в подтверждение проделанной работы.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и личности заказчика.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд обязал Президента рассмотреть представление ВСП о назначении кандидата на должность судьи Печерского райсуда Киева

Кандидат просила признать противоправным бездействие по поводу ее неназначения на должность судьи Печерского райсуда Киева в предусмотренный законом срок.

Верховная Рада кардинально изменит подход к уголовной ответственности предприятий за коррупционные преступления

Процедура привлечения юридических лиц за отмывание денег к уголовной ответственности будет кардинально изменена

Бюджет судебной власти на 2025 год удовлетворит потребности судебной власти только на 55,3% – ГСА

Суды первой и апелляционной инстанции могут получить в следующем году на 519 млн. гривен меньше, чем в 2024 году.

Судебная реформа для вступления в ЕС – Минюст сообщил, что разрабатывается план реформ вместе с общественными организациями

Уже существует проект структуры Дорожной карты по подразделениям «Судебная власть и основные права» и «Юстиция, свобода и безопасность», которая станет базой для переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Земли природных заповедников и лесов по упрощенной процедуре отнесут к землям обороны для размещения военных частей – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому земли природно-заповедного и иного природоохранного назначения, леса, земли историко-культурного назначения собираются в упрощенном порядке передать к землям обороны для размещения воинских частей и военных учреждений.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду