В Черкасской области мужчина за деньги поджигал объекты железной дороги и электроэнергетики

Подозреваемый выполнял диверсионные заказы на Уманщине ночью, за что получал денежное вознаграждение.

В Черкасской области задержан мужчина, который за денежное вознаграждение поджигал объекты железной дороги и электроэнергетики. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Уманского района по фактам диверсий и умышленному повреждению объектов электроэнергетики, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Установлено, что 20-летний мужчина в течение мая-июля 2024 года через один из мессенджеров получал указания относительно поджогов трансформаторных подстанций, распределительных шкафов железной дороги, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение с целью ослабления логистики государства в условиях военного положения. Также он осуществлял поджоги объектов электроэнергетики, что привело к нарушению их функционирования.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый выполнял диверсионные заказы на Уманщине ночью, за что получал денежное вознаграждение. В результате пожаров наносился вред железнодорожным и энергетическим объектам, что негативно влияло на работу АО «Укрзализныця» и ПАО «Черкассыоблэнерго».

Во время очередного ночного поджога мужчина был разоблачен и задержан на месте совершения преступления с горюче-смазочными материалами. В его телефоне были обнаружены фото и видеодоказательства поджогов, которые он передавал в подтверждение проделанной работы.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и личности заказчика.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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