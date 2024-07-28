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На Черкащині чоловік за гроші підпалював об’єкти залізниці та електроенергетики

10:21, 28 липня 2024
Підозрюваний виконував диверсійні замовлення на Уманщині вночі, за що отримував грошову винагороду.
На Черкащині чоловік за гроші підпалював об’єкти залізниці та електроенергетики
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На Черкащині затримано чоловіка, який за грошову винагороду підпалював об’єкти залізниці та електроенергетики. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Уманського району за фактами диверсій та умисного пошкодження об’єктів електроенергетики, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 20-річний чоловік протягом травня-липня 2024 року через один із месенджерів отримував вказівки щодо підпалів трансформаторних підстанцій, розподільчих шаф залізниці, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, з метою ослаблення логістики держави в умовах воєнного стану. Також, він здійснював підпали об’єктів електроенергетики, що призвело до порушення їх функціонування.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний виконував диверсійні замовлення на Уманщині вночі, за що отримував грошову винагороду. У результаті пожеж наносилась шкода залізничним та енергетичним об’єктам, що негативно впливало на роботу  АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Черкасиобленерго».

Під час чергового нічного підпалу, чоловіка було викрито та затримано на місці вчинення злочину з паливно-мастильними матеріалами. У його телефоні було виявлено фото та відеодокази підпалів, які він передавав на підтвердження виконаної роботи.

Наразі у кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення всіх обставин злочину та особи замовника.

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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