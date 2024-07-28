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Чи має право підприємство прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі та проходить практику

10:03, 28 липня 2024
За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.
Чи має право підприємство прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі та проходить практику
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Державна служба з питань праці роз’яснила, чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику.

Так. Порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджений наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 30.04.1993 за №35. Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

Раніше повідомлялося, які документи  необхідно подати для отримання податкової знижки на навчання.

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