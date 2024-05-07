Хочете отримати податкову знижку на навчання: які документи необхідно подати

Українці мають можливість отримати податкову знижку за витратами, здійсненими у 2023 році.

Українці у 2024 році можуть повернути частину коштів, витрачених у попередньому році за допомогою податкової знижки.

Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області нагадало, які документи необхідно подати для отримання податкової знижки на навчання.

Так, для проведення перерахунку з отримання податкової знижки за навчання необхідно подати такі документи:

копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка прописки — і студента, і одного з батьків, хто подає декларацію на отримання податкової знижки;

копію договору з навчальним закладом;

квитанції про оплату за навчання за звітний рік;

документи, які підтверджують ступінь споріднення, а саме: копія свідоцтва про народження дитини, свідоцтво про шлюб — якщо за чоловіка (дружину);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків: студента і одного з батьків (хто подає декларацію на отримання податкової знижки);

оригінали довідки з місця роботи про нараховану заробітну плату, утриманий ПДФО та суми податкової соціальної пільги (в разі її наявності) за звітний податковий рік;

реквізити банківського рахунку для перерахування суми отриманої податкової знижки (номер рахунку, найменування та МФО банку).

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