Хотите получить налоговую скидку на обучение: какие документы необходимо предоставить

22:00, 7 мая 2024
Украинцы имеют возможность получить налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2023 году.
Украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году с помощью налоговой скидки.
Главное управление Государственной налоговой службы в Житомирской области напомнило, какие документы необходимо предоставить для получения налоговой скидки на обучение.
Так, для проведения перерасчета по получению налоговой скидки за обучение необходимо представить следующие документы:
- копию паспорта (1, 2 страницы и страница прописки — и студента, и одного из родителей, подающих декларацию на получение налоговой скидки;
- копию договора с учебным заведением;
- квитанции об оплате за обучение за отчетный год;
- документы, подтверждающие степень родства, а именно: копия свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о браке - если за мужа (жену);
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика: студента и родителя (подающего декларацию на получение налоговой скидки);
- оригиналы справки с места работы о начисленной заработной плате, удержанной НДФЛ и суммы налоговой социальной льготы (в случае ее наличия) за отчетный налоговый год;
- реквизиты банковского счета для перечисления суммы полученной налоговой скидки (номер счета, наименование и МФО банка).
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