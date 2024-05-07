Хотите получить налоговую скидку на обучение: какие документы необходимо предоставить

Украинцы имеют возможность получить налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2023 году.

Украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году с помощью налоговой скидки.

Главное управление Государственной налоговой службы в Житомирской области напомнило, какие документы необходимо предоставить для получения налоговой скидки на обучение.

Так, для проведения перерасчета по получению налоговой скидки за обучение необходимо представить следующие документы:

копию паспорта (1, 2 страницы и страница прописки — и студента, и одного из родителей, подающих декларацию на получение налоговой скидки;

копию договора с учебным заведением;

квитанции об оплате за обучение за отчетный год;

документы, подтверждающие степень родства, а именно: копия свидетельства о рождении ребенка, свидетельство о браке - если за мужа (жену);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика: студента и родителя (подающего декларацию на получение налоговой скидки);

оригиналы справки с места работы о начисленной заработной плате, удержанной НДФЛ и суммы налоговой социальной льготы (в случае ее наличия) за отчетный налоговый год;

реквизиты банковского счета для перечисления суммы полученной налоговой скидки (номер счета, наименование и МФО банка).

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