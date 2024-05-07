Прокурор считал, что участие обвиняемого с использованием собственных технических средств в судебном заседании в режиме видеоконференции противоречит УПК — что решил ВС

Как подчеркнул Кассационный уголовный суд, судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося вне помещения суда, и с помощью собственных технических средств.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело, которое касалось проведения процессуальных действий в режиме видеоконференции во время судебного производства (ст. 336 УПК). Как отметила коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС в постановлении от 27.02.2024 по делу № 754/6210/21, судебное производство может осуществляться в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося вне помещения суда (с помощью собственных технических средств).

Применяемые в дистанционном судебном производстве технические средства и технологии должны обеспечивать соблюдение принципа гласности и открытости судебного производства, а участникам уголовного производства должна быть обеспечена возможность слышать и видеть ход судебного производства, задавать вопросы и получать ответы, реализовывать другие предоставленные им процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал невиновным и оправдал обвиняемого по частям 1, 2 ст. 190 УК на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав этих уголовных правонарушений. Апелляционный суд оставил в силе приговор местного суда. В кассационной жалобе прокурор указывал, среди прочего, что вопреки требованиям ч. 4 ст. 336 УПК судебное заседание местного суда проведено в режиме видеоконференции с участием обвиняемого с использованием собственных технических средств.

Позиция Верховного Суда

КУС оставил без изменений определение суда апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС указал, что сторона обвинения аргументирует свою позицию о нарушении судом норм уголовного процессуального закона в части несоблюдения требований ст. 336 УПК без указания на то, чьи права были нарушены путем обеспечения участия обвиняемого в судебном заседании в режиме видеоконференции с использованием собственных технических средств, не указывает на то, что прокурор или другие участники судебного разбирательства были лишены возможности задать последнему вопрос или ненадлежащим качеством звука или изображения, которые делали невозможным проведение заседания в таком режиме.

КУС обратил внимание на то, что судебное разбирательство может осуществляться в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения, в том числе находящегося вне помещения суда (с помощью собственных технических средств).

Применяемые в дистанционном судебном производстве технические средства и технологии должны обеспечивать соблюдение принципа гласности и открытости судебного производства, а участникам уголовного производства должна быть обеспечена возможность слышать и видеть ход судебного производства, задавать вопросы и получать на них ответы, реализовывать другие предоставленные им процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности.

В этом производстве КУС учел также то, что относительно осуществления дистанционного судебного производства в режиме видеоконференции с помощью собственных технических средств кто-либо из участников, в том числе и прокурор, не возражал.

Таким образом, КУС отклонил доводы стороны обвинения о существенном нарушении требований УПК в связи с нарушением положений ст. 336 УПК.

Напомним, что использование судами подсистемы видеоконференцсвязи предусмотрено Законом №3604-ІХ о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), который вступил в силу 16 марта.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данный закон предусматривает, что адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля.

Также он предусматривает, что фиксирование с помощью технических средств уголовного производства при рассмотрении вопросов следственным судьей, кроме решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий, и в суде во время судебного производства является обязательным и осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о Единой судебной информационно-коммуникационная системе и/или положением, определяющим порядок функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-коммуникационной системы. То есть, с помощью подсистемы видеоконференцсвязи.

При этом если раньше п. 7 ч. 2 ст. 412 УПК предусматривал, что судебное решение в любом случае подлежит отмене «если в материалах производства отсутствует журнал судебного заседания или технический носитель информации, на котором зафиксировано судебное производство в суде первой инстанции», то после изменений этот п. 7 предусматривает, что судебное решение подлежит отмене, «если не выполнены требования о фиксировании судебного производства с помощью технических средств фиксирования уголовного производства в суде первой или апелляционной инстанции».

Автор: Наталья Мамченко

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