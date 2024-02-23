Адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля – Верховная Рада приняла изменения в УПК

Парламент принял изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения дистанционного участия вне помещения суда в уголовном процессе адвокатов, потерпевших и свидетелей.

Адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут легально участвовать в рассмотрении уголовных дел онлайн из дома или автомобиля. Так, 23 февраля Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-коммуникационной системы». Соответствующий законопроект 8219 председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас вместе с коллегами внес еще в ноябре 2022 года.

Следовательно, в ст. 35 УПК предусматривается, что адвокаты, нотариусы, частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти, органы местного самоуправления регистрируют официальные электронные адреса в Единой судебной информационно-коммуникационной системе или отдельных подсистемах (модулях) в обязательном порядке. Остальные лица – в добровольном порядке.

Процессуальные документы в электронной форме могут подаваться участниками уголовного производства в суд с использованием Единой судебной информационно-коммуникационной системы. Впрочем, в случае представления в суд документов в электронной форме участник уголовного производства обязан в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, предоставить доказательство отправки заказным письмом с уведомлением о вручении другим участникам уголовного производства, не имеющим официального электронного адреса, копий посланных в электронном виде документов.

В случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове в конкретном уголовном производстве с использованием ЕСИТС, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду по официальному электронному адресу лица.

Также прописано дистанционное участие в судебных заседаниях.

Участник уголовного производства подает ходатайство об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда не позднее чем за 5 дней до судебного заседания. Копия ходатайства в тот же срок направляется другим участникам уголовного производства.

Участники принимают участие в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств и квалифицированной электронной подписи.

Риски технической невозможности участия в видеоконференции, прерывания связи и т.д. несет участник уголовного производства, подавший соответствующее ходатайство.

В случае технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств, прерывания связи у участника, участие которого является обязательным, суд откладывает судебное разбирательство.

Если техническая невозможность, прерывания связи имеют признаки злоупотребления правом с целью затягивания судебного разбирательства, суд может лишить участника права участия в видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств.

Суд может вынести постановление об участии участника в судебном заседании в режиме видеоконференции в помещении суда.

Допрос свидетеля, потерпевшего, специалиста может производиться в судебном заседании в режиме видеоконференции исключительно в помещении суда, определенном судом.

В исключительных случаях в условиях военного или чрезвычайного положения суд вправе допросить свидетеля, потерпевшего в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств.

Если лицо, участвующее в судебном производстве дистанционно, находится в помещении, расположенном на территории, находящейся под юрисдикцией суда, или на территории города, в котором расположен суд, судебный распорядитель или секретарь судебного заседания этого суда обязан вручить такому лицу о процессуальных правах, проверить его документы, удостоверяющие личность, и находиться рядом с ней до окончания судебного заседания.

Если лицо, участвующее в судебном производстве дистанционно, находится в помещении, расположенном вне территории юрисдикции суда и вне территории города, в котором расположен суд, суд своим определением может поручить суду, на территории юрисдикции которого находится такое лицо, совершить вышеуказанные действия.

Копия определения может быть отправлена по электронной почте, факсимильным или другим средствам связи. Суд, получивший доверенность, по согласованию с судом, предоставивший доверенность, обязан в определенный в определении срок организовать выполнение указанного поручения.

Если лицо, участвующее в судебном производстве дистанционно, содержится в учреждении предварительного заключения или учреждении исполнения наказаний, упомянутые действия осуществляются должностным лицом такого учреждения.

Ход и результаты процессуальных действий, проводимых в режиме видеоконференции, фиксируются с помощью технических средств видео и звукозаписи. Видео- и звукозапись видеоконференции хранится в материалах уголовного производства.

Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из участников уголовного производства, других лиц, по ходатайству или жалобе которых в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, осуществляется судебное производство, а также кто из вызванных и уведомленных судом лиц прибыл в судебное заседание и кто участвует в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств, устанавливает их лица, проверяет полномочия защитников и представителей, выясняет, вручены ли судебные вызовы и сообщения тем, кто не прибыл, и сообщает причины их неприбытия, если они известны.

В случае участия лица в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств памятник о его правах и обязанностях, предусмотренных настоящим Кодексом, направляется такому лицу заблаговременно вместе с его вызовом в судебное заседание. Во время судебного заседания председательствующий выясняет, понятны ли такому лицу права и обязанности и в случае необходимости разъясняет их.

Автор: Наталья Мамченко

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