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Имеет ли право предприятие принять на работу студента, который учится на дневной форме и проходит практику

10:03, 28 июля 2024
При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики.
Имеет ли право предприятие принять на работу студента, который учится на дневной форме и проходит практику
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, имеет ли предприятие право при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

Да. Порядок проведения практики студентов вузов Украины утвержден приказом Министерства образования Украины от 08.04.1993 №93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 под №35. Практика студентов является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики. При этом не менее 50 процентов времени отводится на общепрофессиональную подготовку по программе практики.

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