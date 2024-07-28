Имеет ли право предприятие принять на работу студента, который учится на дневной форме и проходит практику

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, имеет ли предприятие право при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

Да. Порядок проведения практики студентов вузов Украины утвержден приказом Министерства образования Украины от 08.04.1993 №93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 под №35. Практика студентов является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики. При этом не менее 50 процентов времени отводится на общепрофессиональную подготовку по программе практики.

Ранее сообщалось, какие документы необходимо предоставить для получения налоговой скидки на обучение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.