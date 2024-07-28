Где предпринимателю хранить документы о происхождении товара: разъяснение ГНС

Налоговики объяснили, где должны храниться документы, подтверждающие учет и происхождение товаров для ведения учета товарных запасов для ФЛП.

Главное управление ГНС в Херсонской области разъяснило, где должны храниться документы, подтверждающие учет и происхождение товаров для ведения учета товарных запасов для ФЛП.

Документами, подтверждающими учет и происхождение товарных запасов, являются, в частности, но не исключительно, документы по инвентаризации товарных запасов, документы о получении товаров от других субъектов хозяйствования и/или документы на внутреннее перемещение товаров), которые на момент проверки находятся в месте продажи (хозяйственном объекте), и отражаются в форме ведения учета товарных запасов.

Указанные документы должны храниться в месте продажи (хозяйственном объекте) до выбытия последней единицы товара, отраженной в таких первичных документах.

Форма учета, первичные документы, подтверждающие учет и происхождение товаров, предоставляются должностному лицу контролирующего органа по его требованию при проведении проверки.

В случае если оригиналы первичных документов отсутствуют в месте продажи, должностному лицу контролирующего органа могут быть предоставлены копии таких первичных документов с предъявлением их оригиналов до окончания проверки (при необходимости).

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