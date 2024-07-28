Практика судів
  1. В Україні

Де підприємцю зберігати документи щодо походження товару: роз’яснення ДПС

09:45, 28 липня 2024
Податківці пояснили, де повинні зберігатися документи, які підтверджують облік та походження товарів з метою ведення обліку товарних запасів для ФОП.
Де підприємцю зберігати документи щодо походження товару: роз’яснення ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Херсонській області роз’яснило, де мають зберігатися документи, які підтверджують облік та походження товарів з метою ведення обліку товарних запасів для ФОП.

Документами, які підтверджують облік та походження товарних запасів є, зокрема, але не виключно, документи щодо інвентаризації товарних запасів, документи про отримання товарів від інших суб’єктів господарювання та/або документи на внутрішнє переміщення товарів), які на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті), та відображаються у Формі ведення обліку товарних запасів.

Зазначені документи мають зберігатись у місці продажу (господарському об’єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах.

Форма обліку, первинні документи, які підтверджують облік та походження товарів, надаються посадовій особі контролюючого органу на її вимогу під час проведення перевірки.

У разі якщо оригінали первинних документів відсутні у місці продажу, посадовій особі контролюючого органу можуть бути надані копії таких первинних документів з подальшим пред’явленням їх оригіналів до закінчення перевірки (за потреби).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виплата винагороди суддям, яких призначили на посади у 2024 році та яких ще призначать у наступному році, у 2025 році поки що не передбачена взагалі – ДСА

Граничні показники видатків Бюджетної декларації на 2025-2027 роки в частині фінансування судової влади менші ніж у 2024 році.

Верховний Суд зобов’язав Президента розглянути подання ВРП про призначення кандидатки на посаду судді Печерського райсуду Києва

Кандидатка просила визнати протиправною бездіяльність щодо її непризначення на посаду судді Печерського райсуду Києва у передбачений законом строк.

Верховна Рада кардинально змінить підхід до кримінальної відповідальності підприємств за корупційні злочини

Процедура притягнення юридичних осіб за відмивання грошей до кримінальної відповідальності буде кардинально змінена

Бюджет судової влади на 2025 рік задовольнить потреби судової влади лише на 55,3% – ДСА

Суди першої та апеляційної інстанції можуть отримати у наступному році на 519 млн. гривень менше, ніж у 2024 році.

Судова реформа для вступу в ЄС – Мінюст повідомив, що розробляється план реформ разом з громадськими організаціями

Вже існує проект структури Дорожньої карти за підрозділами «Судова влада та основоположні права» і «Юстиція, свобода та безпека», яка стане базою для переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду