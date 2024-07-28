Де підприємцю зберігати документи щодо походження товару: роз’яснення ДПС

Податківці пояснили, де повинні зберігатися документи, які підтверджують облік та походження товарів з метою ведення обліку товарних запасів для ФОП.

Головне управління ДПС у Херсонській області роз’яснило, де мають зберігатися документи, які підтверджують облік та походження товарів з метою ведення обліку товарних запасів для ФОП.

Документами, які підтверджують облік та походження товарних запасів є, зокрема, але не виключно, документи щодо інвентаризації товарних запасів, документи про отримання товарів від інших суб’єктів господарювання та/або документи на внутрішнє переміщення товарів), які на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті), та відображаються у Формі ведення обліку товарних запасів.

Зазначені документи мають зберігатись у місці продажу (господарському об’єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної в таких первинних документах.

Форма обліку, первинні документи, які підтверджують облік та походження товарів, надаються посадовій особі контролюючого органу на її вимогу під час проведення перевірки.

У разі якщо оригінали первинних документів відсутні у місці продажу, посадовій особі контролюючого органу можуть бути надані копії таких первинних документів з подальшим пред’явленням їх оригіналів до закінчення перевірки (за потреби).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.