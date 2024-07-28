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В Черкасской области мужчина хотел продать гранату и запал за 2 тысячи гривен: ему сообщили о подозрении

10:57, 28 июля 2024
Злоумышленнику может грозить до 7 лет лишения свободы за сбыт оружия.
В Черкасской области мужчина хотел продать гранату и запал за 2 тысячи гривен: ему сообщили о подозрении
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Черкасской области сообщено о подозрении мужчине по факту незаконного ношения, приобретения, хранения и сбыта боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Установлено, что 22-летний мужчина незаконно, без предусмотренного законом разрешения по месту жительства, хранил найденные внутри блиндажа заброшенного блокпоста, находящегося возле села Пекари Черкасского района, один корпус боевой осколочной ручной гранаты РГД-5 и запал типа УЗРГМ-2.

В дальнейшем, с целью незаконного обогащения, без предусмотренного законом разрешения сбыл корпус боевой осколочной ручной гранаты РГД-5 и зажигание типа УЗРГМ-2, путем продажи за 2000 гривен лицу, которому поручено проведение оперативной закупки, сразу после чего был задержан сотрудниками полиции.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного производства, завершение досудебного расследования и направление обвинительного акта в суд.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

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