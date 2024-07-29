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Содействовали незаконной переправке уклонистов через границу: разоблачили двух медиков

07:36, 29 июля 2024
За установление фиктивных диагнозов уклонисты платили до 10 тыс. долларов.
Содействовали незаконной переправке уклонистов через границу: разоблачили двух медиков
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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении директору по организации оказания медицинской помощи одной из больниц г. Днепр по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, подстрекательству к выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, врач-инфекционист днепровской больницы будет отвечать за несанкционированное изменение информации, составление и выдачу заведомо ложных официальных документов.

В прокуратуре напомнили, что житель Белополья организовал схему уклонения от мобилизации. В частности, он устраивал военнослужащих или военнообязанных в медицинские учреждения Днепропетровской области. После лечения пациенты получали выписки с заведомо ложными сведениями о наличии у них серьезных заболеваний.

В дальнейшем это было основанием для признания лиц непригодными к военной службе, поэтому уклонисты могли выезжать за пределы Украины.

7 февраля 2024 года ему было сообщено о подозрении. Также в марте 2024 года сообщено о подозрении заведующей инфекционным отделением одного из медицинских учреждений Днепропетровской области, которая за неправомерную выгоду вносила в официальные документы заведомо ложные сведения о состоянии здоровья военнообязанных.

В ходе следствия установлена ​​также причастность еще двух медиков из г. Днепра к указанной схеме. В общей сложности за установление фиктивных диагнозов уклоняющие платили до 10 тыс. долларов США.

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