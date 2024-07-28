Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: ответ ТЦК

Есть случаи, когда и такие лица могут мобилизовать.

В Украине мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать в отдельных случаях. В Одесском территориальном центре комплектования и социальной поддержки разъяснили, кто может получить повестки.

«Действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников. Однако есть случаи, когда и такие лица могут мобилизовать», - отметили ТЦК.

В каких случаях могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет:

Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

Если человек окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

Признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригодный в военное время.

Согласно законодательству, с апреля 2024 года нет статуса «ограниченно пригодный». Имевшие его люди остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет. То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:

Пригоден к службе; Пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны; Непригоден к военной службе с исключением из военного учета; Временно непригоден – требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей; Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

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