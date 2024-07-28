Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: ответ ТЦК

В Украине мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать в отдельных случаях. В Одесском территориальном центре комплектования и социальной поддержки разъяснили, кто может получить повестки.
«Действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников. Однако есть случаи, когда и такие лица могут мобилизовать», - отметили ТЦК.
В каких случаях могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет:
Согласно законодательству, с апреля 2024 года нет статуса «ограниченно пригодный». Имевшие его люди остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет. То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:
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