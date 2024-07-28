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300 доларів з кожної митної декларації: на Вінниччині в хабарництві підозрюють начальника митного поста

12:09, 28 липня 2024
Митник висунув умову, що в разі відмови його співробітниками будуть проводитись безпідставні огляди, відбори проб і зразків продукції, а також інші митні формальності, які затягуватимуть процедуру оформлення.
300 доларів з кожної митної декларації: на Вінниччині в хабарництві підозрюють начальника митного поста
Фото: Вінницька обласна прокуратура
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Начальник митного поста на Вінниччині підозрюється в хабарництві. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Зокрема, йому повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення нею дій з використанням наданої їй влади, поєднаною з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у березні 2024 року підозрюваний, під час зустрічі з підприємцем щодо консультації з митного оформлення товарів, запропонував останньому надавати йому 300 доларів «винагороди» з кожної майбутньої митної декларації.

«Митник висунув умову, що в разі відмови його співробітниками будуть проводитись безпідставні огляди, відбори проб і зразків продукції, а також інші митні формальності, які затягуватимуть процедуру оформлення», — йдеться у повідомленні.

Так, підприємець пристав на пропозицію підозрюваного та надалі, у червні та липні цього року, передав начальнику митного поста відповідно $300 та $600 хабаря за безперешкодне здійснення митного оформлення вантажу.

Під час останньої «операції» митника затримано працівниками правоохоронного органу.

Наразі за клопотанням прокурора судом його відсторонено від займаної посади та щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 100 тисяч гривень.

За скоєний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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