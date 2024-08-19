Держава ідентифікує всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до Реєстру «Оберіг»

За допомогою різних реєстрів буде сформований перелік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Реєстру «Оберіг», і які підлягають постановці на військовий облік.

За результатами засідання Уряду 16 серпня в Кабміні повідомили, що буде сформований перелік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, і які підлягають постановці на військовий облік. «Судово-юридична газета» розібралася, що це означає на практиці.

Прийняття закону про цифровізацію обліку…

4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку (законопроект 10062), метою якого є ідентифікація військовозобов’язаних громадян, яка здійснюється із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Народний депутат Олександра Устінова перед прийняттям цього закону вказала, що проблема у відсутності в розпорядженні держави чітких даних про те, скільки людей можуть бути призвані, скільки знаходиться за кордоном тощо. «І цей законопроект якраз передбачає, що буде створено такий електронний Реєстр. Цей законопроект дуже просив, і була закрита зустріч з військовим керівництвом, і Генерал Залужний, і Генерал Шаптала, і міністр оборони Умєров. Крім того, цей законопроект передбачає розміщення інформації, яку надають нам партнери і нашої інформації у так званих «хмарах», тобто, вона буде зберігатися фактично на «хмарах» на серверах наших партнерів за кордоном. По-перше вони готові платити за це. І передбачали у наступному вже пакеті фінансування на 100 млн доларів. Це покриє на багато років зберігання цієї інформації», - пояснила Устінова.

Після прийняття закону про цифровізацію військового обліку 3549-ІХ одним з найбільш цікавих питань було те, як наповнюється даними про осіб Реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів «Оберіг». Адже саме з цією базою працює ТЦК, яке потім розсилає повістки. А за новим законодавством систематична неявка за повісткою може призвести до автоматичного блокування рахунків, арешту коштів і стягнення майна.

Втім, постанова Кабміну від 10 травня 2024 року №523 про порядок ведення Реєстру «Оберіг» має гриф для службового користування, тобто, не опублікована у публічному просторі, відповідно, деталі формування реєстру засекречено.

Закон про цифровізацію обліку передбачав, що для формування бази даних Реєстру «Оберіг» Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії до Реєстру «Оберіг» відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Тобто, дані мали вноситься автоматично з бази Єдиного демографічного реєстру, де мають бути усі чоловіки, які колись отримували паспорт у вигляді ID-картки чи закордонний паспорт, а також з реєстрів ЦВК і ДПС, а отже, і про всіх, хто голосував на виборах чи сплачував податки.

У першій редакції закон взагалі передбачав, що туди повинні потрапляти дані і про жінок, які не підлягають мобілізації (до змін, внесених законом №3783-IX).

Отже, за законом Реєстр «Оберіг» мав наповнитися даними з різних реєстрів про всіх осіб, які підлягають чи можуть підлягати мобілізації.

…І реалізація

Однак, як пояснювали представники Міноборони у різноманітних інтервʼю, Реєстр «Оберіг» наповнює даними саме ТЦК. Зокрема заступниця Міністра оборони з питант цифровізації Катерина Черногоренко зазначала, що єдиний орган, який вносить дані до Реєстру «Оберіг», — це працівники ТЦК.

«Це єдиний реєстратор, який може вносити дані. Але «Оберіг» взаємодіє з шістьома реєстрами. Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії – це актуалізація даних українців і українок» - додавала вона.

Тобто, дані про чоловіків, які ніколи не стояли на військовому обліку і про яких у ТЦК жодних відомостей не було, теоретично, до Реєстру «Оберіг» спочатку не потрапили (що, вочевидь, побачили ті з них, хто встановив «Резерв+» і отримав повідомлення «дані не знайдено»), адже ключовим моментом було внесення даних оператором ТЦК «вручну» до реєстру.

Побічно на те, що дані з Демографічного реєстру, скоріш за все, не стали «опорною базою» для формування Реєстру «Оберіг», і, зі свого боку, Реєстр «Оберіг» не передає дані до установ ДМС, вказує й відповідь Державної міграційної служби на запит «Судово-юридичної газети». Там відповіли, що взаємодія між реєстрами ДМС та іншими реєстрами, які містять військово-облікові дані осіб, станом на початок серпня не працює.

Така взаємодія має здійснюватися за допомогою «Трембіти». Це, власне, такий «місток» між різними реєстрами, за допомогою якого вони взаємодіють між собою. Тобто, працівник паспортного сервісу за кордоном, до прикладу, може автоматично перевірити факт оновлення чоловіком військово-облікових даних, без необхідності звертатися до паперових джерел чи просити людину показати «Резерв+» на смартфоні.

Що далі

Отже, 16 серпня в Уряді повідомили, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта». Тобто, ця взаємодія вже запрацює, а значить, що Реєстр «Оберіг» буде повноцінно взаємодіяти з базами даних Міграційної служби.

Також в Кабміні повідомили, що «буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів і які підлягають постановці на військовий облік».

Це означає, що в Уряді сподіваються запустити повноцінний обмін даними між реєстрами, аби зібрати дані про всіх чоловіків 16-60 років з різних реєстрів.

Сподіваються - бо експериментальний проект з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів має бути реалізовано протягом року.

Також Кабмін затвердив порядок, який визначає механізм реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами.

Таким чином, за допомогою цього автоматичного обміну будуть встановлені чоловіки, які не стояли і не стоять на військовому обліку. Отримавши їх актуальні дані про місце проживання, місце перебування та роботи з інших реєстрів, вочевидь, держава зможе «побачити» їх та відповідно притягти до відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 16 серпня також вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Зокрема, він уточнив вимоги до повісток, сформованих за допомогою Реєстру «Оберіг», у частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатору у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Крім того, Уряд визначив механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Реєстру «Оберіг» за допомогою застосунку Резерв+.

Автор: Наталя Мамченко

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