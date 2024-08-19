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Государство идентифицирует всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в Реестр «Оберег»

07:40, 19 августа 2024
С помощью разных реестров будет сформирован перечень всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Реестр «Оберег» и которые подлежат постановке на военный учет.
Государство идентифицирует всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в Реестр «Оберег»
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По результатам заседания правительства 16 августа в Кабмине сообщили, что будет сформирован перечень всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, и которые подлежат постановке на военный учет. «Судебно-юридическая газета» разобралась, что это значит на практике.

Принятие закона о цифровизации учета…

4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета (законопроект 10062), целью которого является идентификация военнообязанных граждан, которая осуществляется с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Народный депутат Александра Устинова перед принятием этого закона указала, что есть проблема в отсутствии в распоряжении государства четких данных о том, сколько людей могут быть призваны, сколько находится за границей. «И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр. Этот законопроект очень просил, и была закрыта встреча с военным руководством, и Генерал Залужный, и Генерал Шаптала, и министр обороны Умеров. Кроме того, этот законопроект предусматривает размещение информации, предоставляемой нам партнерами и нашей информацией в так называемых «облаках», то есть, она будет храниться фактически на «облаках» на серверах наших партнеров за рубежом. Во-первых, они готовы платить за это. И предусматривали в следующем пакете финансирования на 100 млн долларов. Это покроет много лет хранения этой информации», - пояснила Устинова.

После принятия закона о цифровизации военного учета 3549-IX одним из наиболее интересных вопросов было то, как наполняется данными о лицах Реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Ведь именно с этой базой работает ТЦК, которая потом рассылает повестки. А по новому законодательству систематическая неявка по повестке может привести к автоматической блокировке счетов, аресту средств и взысканию имущества.

Впрочем, постановление Кабмина от 10 мая 2024 года №523 о порядке ведения Реестра «Оберег» имеет гриф для служебного пользования, то есть не опубликована в публичном пространстве, соответственно, детали формирования реестра засекречены.

Закон о цифровизации учета предусматривал, что для формирования базы данных Реестра «Оберег» Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия в Реестр «Оберег» сведения о всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

То есть данные должны были вноситься автоматически с базы Единого демографического реестра, где должны быть все мужчины, когда-то получавшие паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, а также из реестров ЦИК и ГНС, а следовательно, и обо всех, кто голосовал на выборах платил ли налоги.

В первой редакции закон вообще предусматривал, что туда должны попадать данные и о женщинах, не подлежащих мобилизации (до изменений, внесенных законом №3783-IX).

Следовательно, по закону Реестр «Оберег» должен был наполниться данными из разных реестров обо всех лицах, подлежащих или будут подлежать мобилизации.

…И реализация

Однако, как объясняли представители Минобороны в различных интервью, Реестр «Оберег» наполняет данными именно ТЦК. В частности, заместитель Министра обороны по вопросу цифровизации Катерина Черногоренко отмечала, что единственный орган, который вносит данные в Реестр «Оберег», — это работники ТЦК.

«Это единственный регистратор, который может вносить данные. Но «Оберег» взаимодействует с реестрами. Основная задача этих обменов, этого взаимодействия – это актуализация данных украинцев и украинок», - добавляла она.

То есть, данные о мужчинах, которые никогда не стояли на военном учете и о которых в ТЦК никаких сведений не было, теоретически, в Реестр «Оберег» сначала не попали (что, очевидно, увидели те из них, кто установил «Резерв+» и получил сообщение «данные не найдены»), ведь ключевым моментом было внесение данных оператором ТЦК «вручную» в реестр.

Косвенно на то, что данные из Демографического реестра, скорее всего, не стали «опорной базой» для формирования Реестра «Оберег» и, со своей стороны, Реестр «Оберег» не передает данные в учреждения ГМС, указывает и ответ Государственной миграционной службы на запрос «Судебно-юридической газеты». Там ответили, что взаимодействие между реестрами ГМС и другими реестрами, содержащими военно-учетные данные лиц, на начало августа не работает.

Такое взаимодействие должно осуществляться с помощью «Трембиты». Это, собственно, такой «мостик» между разными реестрами, посредством которого они взаимодействуют между собой. То есть работник паспортного сервиса за рубежом, к примеру, может автоматически проверить факт обновления мужчиной военно-учетных данных, без необходимости обращаться к бумажным источникам или просить человека показать «Резерв+» на смартфоне.

Что дальше

Итак, 16 августа правительстве сообщили, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспортов, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему «Трембита». То есть, это взаимодействие уже заработает, а значит, Реестр «Оберег» будет взаимодействовать с базами данных Миграционной службы.

Также в Кабмине сообщили, что «будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и подлежащих постановке на военный учет».

Это означает, что в Правительстве надеются запустить полноценный обмен данными между реестрами, чтобы собрать данные обо всех мужчинах 16-60 лет из разных реестров.

Надеются - потому что экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах должен быть реализован в течение года.

Также Кабмин утвердил порядок, определяющий механизм реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений призывников, военнообязанных и резервистов, путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами.

Таким образом, с помощью этого автоматического обмена будут установлены мужчины, не стоявшие и не стоящие на военном учете. Получив их актуальные данные о месте жительства, месте нахождения и работы из других реестров, очевидно, государство сможет «увидеть» их и привлечь к ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 16 августа также внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. В частности, он уточнил требования к повесткам, сформированных с помощью Реестра «Оберег», в части присвоения таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

Кроме того, правительство определило механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Реестра «Оберег» с помощью приложения Резерв+.

Автор: Наталья Мамченко 

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С помощью разных реестров будет сформирован перечень всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Реестр «Оберег» и которые подлежат постановке на военный учет.

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