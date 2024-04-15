Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Полная картина о годных к военной службе гражданах будет храниться на серверах партнеров Украины из НАТО

11:54, 15 апреля 2024
На серверах партнеров Украины из НАТО будет храниться и постоянно обновляться информация о точном количестве годных к военной службе граждан.
Полная картина о годных к военной службе гражданах будет храниться на серверах партнеров Украины из НАТО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Любые юридически значимые действия военнообязанного гражданина отныне будут отображаться в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В частности, смена официального места работы, получение диплома об образовании, водительского удостоверения, смена места жительства, прохождение ВЛК, получение разрешения на ношение оружия и т.д. Эти данные будут храниться и постоянно обновляться в Реестре, а сам Реестр смогут разместить на серверах иностранных партнеров из стран НАТО для обеспечения его безопасности от возможных атак.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062). Целью Реестра «Оберег» теперь также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета.

Как ранее сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Уже оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве.

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Как наполняется Реестр

Таким образом, новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения в отношении всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только один раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, не военнообязанных, призывниками или резервистами должны впоследствии уничтожаться.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.

То есть, если в отношении гражданина меняются какие-то данные – он получает образование, водительское удостоверение, меняет работу, уезжает за границу – это все будет отображаться в Реестре.

В целом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в него попадут персональные данные о дате и месте рождения, номерах средств связи и адресах электронной почты, сведениях о родителях – с согласия военнообязанного; реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сведения о гражданстве, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; отцифрованный образ лица; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины, сведения об образовании и специальности, сведения об опыте работы по специальности, о результатах медицинских осмотров, сведения о владении иностранными языками, о разрешении на хранение и ношение оружия, о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Кроме того, Реестр осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным демографическим реестром для верификации информации о физическом лице, внесения в Реестр уникального номера записи в Демографическом реестре (УНЗР – это цифровой, неизменный идентификатор человека, который является неизменным на протяжении всей жизни и присваивается при оформлении одного из биометрических документов, будь то ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Где будут храниться персональные данные

Данные Реестра «Оберег», то есть и персональные данные потенциальных военнообязанных граждан будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом.

В частности, новый закон буквально отменил запрет на обработку информации, составляющую государственную тайну, с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей во время действия военного положения.

«Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории государств-членов НАТО на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением комитета Верховной Рады», - говорится в новом законе.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Катерина Черногоренко, закон 3549-IX позволяет размещать ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, что улучшит обмен данными с партнерами.

Так, Катерина Черногоренко в интервью АрмияInform, комментируя закон о цифровизации военного учета и модернизации Реестра, пояснила, что хранение данных за границей не несет в себе никаких рисков для граждан.

«Далее — особенная наша мечта: все военные системы смогут разворачиваться в облаке за границей. Это позволяет защищать вместе с партнерами пространство, где есть эти системы, избежать кинетического уничтожения и т.д. Мы можем это делать на локации наших партнеров, государств НАТО. И это важная для нас победа, потому что мы теперь на одной скорости со всем цивилизованным миром. Ряд стран уже вышел с законодательством по легализации ворк-клаудов — таких «облаков» для милитарных систем», - отметила она.

Также она рассказала, что новое приложение «Армия+» будет создаваться в том числе за счет средств доноров. Приложение «Армия+» будет работать впоследствии для всех составляющих сил безопасности и обороны. Для обеспечения цифровизации армии будет работать отдельное государственное предприятие «Цифровая армия».

Напомним, ранее народный депутат от «Голоса» Александра Устинова отметила, что данные Реестра будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

«Мы не знаем, сколько у нас людей могут быть призваны, сколько у нас находится за границей, сколько реально сейчас непригодно. И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр», - отметила Устинова.

В свою очередь, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что принятие законопроекта 10449 о мобилизации дает четкий месседж иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы.

«Партнеры Украины постоянно наблюдают за тем, насколько активно мы отражаем российскую агрессию. Принятие законопроекта о мобилизации дает четкий месседж нашим союзникам, что мы усиливаем мобилизационные процессы. Это не пиар, а четкое понимание, что мы либо теряем страну, либо защищаем ее, задействуя все необходимые ресурсы», - указал он.

В то же время, нруппа народных депутатов, среди которых член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко, председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и другие зарегистрировали законопроект 11143, предлагающий изменения в закон о цифровизации военного учета, устанавливающий сбор широкого спектра персональных данных военнообязанных и их хранение в «облаке» за границей.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свидетельство адвоката в Дії – в Раде зарегистрировали законопроект

Парламентарии предлагают, чтобы свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью было также и в Дії.

Полная картина о годных к военной службе гражданах будет храниться на серверах партнеров Украины из НАТО

На серверах партнеров Украины из НАТО будет храниться и постоянно обновляться информация о точном количестве годных к военной службе граждан.

Кабмин обновит расписание болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, а процесс идентификации ограниченно годных автоматизируют

Правительство обновит Порядок прохождения ВЛК и перечень болезней, определяющих степень пригодности к военной службе, и с середины мая начнет вызывать повторное ВЛК ограниченно годных.

В закон об оперативно-розыскной деятельности будут внесены изменения в части полномочий САП по надзору

Проблема состоит в том, что после ликвидации Генпрокурором по представлению руководителя САП Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генпрокурора норма статьи 14 Закона об ОРД по надзору за соблюдением законов не будет распространяться на прокуроров САП.

Действующий закон об обращениях граждан к власти отменят и примут новый – ГНЭУ перечислило риски

В проекте Кабмина исключаются нормы об обязанности руководителей и других должностных лиц органов государства рассматривать обращение и проводить личный прием субъектов обращения, а соответствующие полномочия возлагаются на «уполномоченных лиц».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео