Полная картина о годных к военной службе гражданах будет храниться на серверах партнеров Украины из НАТО

На серверах партнеров Украины из НАТО будет храниться и постоянно обновляться информация о точном количестве годных к военной службе граждан.

Любые юридически значимые действия военнообязанного гражданина отныне будут отображаться в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В частности, смена официального места работы, получение диплома об образовании, водительского удостоверения, смена места жительства, прохождение ВЛК, получение разрешения на ношение оружия и т.д. Эти данные будут храниться и постоянно обновляться в Реестре, а сам Реестр смогут разместить на серверах иностранных партнеров из стран НАТО для обеспечения его безопасности от возможных атак.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062). Целью Реестра «Оберег» теперь также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета.

Как ранее сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Уже оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве.

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Как наполняется Реестр

Таким образом, новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения в отношении всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только один раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, не военнообязанных, призывниками или резервистами должны впоследствии уничтожаться.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.

То есть, если в отношении гражданина меняются какие-то данные – он получает образование, водительское удостоверение, меняет работу, уезжает за границу – это все будет отображаться в Реестре.

В целом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в него попадут персональные данные о дате и месте рождения, номерах средств связи и адресах электронной почты, сведениях о родителях – с согласия военнообязанного; реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сведения о гражданстве, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; отцифрованный образ лица; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины, сведения об образовании и специальности, сведения об опыте работы по специальности, о результатах медицинских осмотров, сведения о владении иностранными языками, о разрешении на хранение и ношение оружия, о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Кроме того, Реестр осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным демографическим реестром для верификации информации о физическом лице, внесения в Реестр уникального номера записи в Демографическом реестре (УНЗР – это цифровой, неизменный идентификатор человека, который является неизменным на протяжении всей жизни и присваивается при оформлении одного из биометрических документов, будь то ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Где будут храниться персональные данные

Данные Реестра «Оберег», то есть и персональные данные потенциальных военнообязанных граждан будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом.

В частности, новый закон буквально отменил запрет на обработку информации, составляющую государственную тайну, с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей во время действия военного положения.

«Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории государств-членов НАТО на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением комитета Верховной Рады», - говорится в новом законе.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Катерина Черногоренко, закон 3549-IX позволяет размещать ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, что улучшит обмен данными с партнерами.

Так, Катерина Черногоренко в интервью АрмияInform, комментируя закон о цифровизации военного учета и модернизации Реестра, пояснила, что хранение данных за границей не несет в себе никаких рисков для граждан.

«Далее — особенная наша мечта: все военные системы смогут разворачиваться в облаке за границей. Это позволяет защищать вместе с партнерами пространство, где есть эти системы, избежать кинетического уничтожения и т.д. Мы можем это делать на локации наших партнеров, государств НАТО. И это важная для нас победа, потому что мы теперь на одной скорости со всем цивилизованным миром. Ряд стран уже вышел с законодательством по легализации ворк-клаудов — таких «облаков» для милитарных систем», - отметила она.

Также она рассказала, что новое приложение «Армия+» будет создаваться в том числе за счет средств доноров. Приложение «Армия+» будет работать впоследствии для всех составляющих сил безопасности и обороны. Для обеспечения цифровизации армии будет работать отдельное государственное предприятие «Цифровая армия».

Напомним, ранее народный депутат от «Голоса» Александра Устинова отметила, что данные Реестра будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

«Мы не знаем, сколько у нас людей могут быть призваны, сколько у нас находится за границей, сколько реально сейчас непригодно. И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр», - отметила Устинова.

В свою очередь, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что принятие законопроекта 10449 о мобилизации дает четкий месседж иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы.

«Партнеры Украины постоянно наблюдают за тем, насколько активно мы отражаем российскую агрессию. Принятие законопроекта о мобилизации дает четкий месседж нашим союзникам, что мы усиливаем мобилизационные процессы. Это не пиар, а четкое понимание, что мы либо теряем страну, либо защищаем ее, задействуя все необходимые ресурсы», - указал он.

В то же время, нруппа народных депутатов, среди которых член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко, председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и другие зарегистрировали законопроект 11143, предлагающий изменения в закон о цифровизации военного учета, устанавливающий сбор широкого спектра персональных данных военнообязанных и их хранение в «облаке» за границей.

Автор: Наталья Мамченко

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