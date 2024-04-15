Водителю грузовика, который совершил ДТП в окрестностях Киева при участии шести авто, огласили подозрение

Полиция обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи полиции Киева объявили о подозрении водителю, который совершил масштабное ДТП на Брест-Литовском шоссе. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Там отметили, что правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля «MAN» уснул за рулем и совершил столкновение с задней частью попутного микроавтобуса, в результате чего водитель микроавтобуса потерял управление и допустил столкновение с еще четырьмя иномарками.

Как писала «Судебно-юридическая газета», авария произошла 14 апреля в окрестностях Киева – произошло столкновение 6-ти автомобилей. В результате столкновения пострадали восемь пассажиров микроавтобуса «Мерседес» в возрасте от 26 до 83 лет, медики их госпитализировали в больницу.

Полицейские задержали водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время, при процессуальном руководстве прокуратуры ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Следователи также обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Водителю может грозить до восьми лет лишения свободы, пишут в полиции.

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