В Румынии хотят разрешить штрафовать за нарушение ПДД на основе кадров, снятых другими водителями

В Румынии готовят законопроект, который позволит жалобу о нарушении ПДД на основе видеодоказательства.

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В Румынии активно готовятся к обсуждению проекта закона, который может изменить подход к контролю за нарушениями правил дорожного движения. Согласно сообщению Digi24, законопроект предусматривает возможность подачи жалоб в полицию на нарушителей на основе видеодоказательств, полученных от других водителей.

Суть идеи заключается в том, чтобы все участники дорожного движения могли быть "глазами" полиции и сообщать о случаях пренебрежения правилами, которые могут иметь серьезные последствия для нарушителей. Законопроект предлагает разрешить регистрировать нарушения ПДД и выписывать штрафы на основании видеодоказательств, снятых другими водителями с помощью телефонов или регистраторов. При этом к видеоматериалам дополнительно нужно будет приложить заявление-свидетельство об их подлинности.

Эта инициатива не является первой в Румынии, но она имеет целью значительно снизить количество нарушений ПДД и аварий на дорогах. Согласно экспертам Министерства внутренних дел, введение процедуры жалоб на основании видеоматериалов поможет улучшить безопасность на дорогах.

Ежегодно на 1 млн населения в стране приходится 86 случаев смертей в авариях, что вдвое выше среднего показателя в Евросоюзе. Мужчины составляют большинство жертв ДТП - 80%.

В то время, когда Румыния внедряет новые меры контроля на дорогах, в Италии рассматривают возможность отказаться от рассылки фотографий с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности.

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