У Румунії хочуть дозволити штрафувати за порушення ПДР на основі кадрів, знятих іншими водіями

У Румунії готують законопроєкт, який дозволить скаргу про порушення ПДР на основі відеодоказу.

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У Румунії активно готуються до обговорення проєкту закону, який може змінити підхід до контролю за порушеннями правил дорожнього руху. Згідно з повідомленням Digi24, законопроєкт передбачає можливість подання скарг до поліції на порушників на основі відеодоказів, отриманих від інших водіїв.

Суть ідеї полягає в тому, щоб усі учасники дорожнього руху могли бути «очима» поліції та повідомляти про випадки нехтування правилами, які можуть мати серйозні наслідки для порушників. Законопроєкт пропонує дозволити реєструвати порушення ПДР та виписувати штрафи на підставі відеодоказів, знятих іншими водіями за допомогою телефонів або реєстраторів. При цьому до відеоматеріалів додатково потрібно буде долучити заяву-свідчення про їхню автентичність.

Ця ініціатива не є першою в Румунії, але вона має на меті значно знизити кількість порушень ПДР та аварій на дорогах. Згідно з експертами Міністерства внутрішніх справ, запровадження процедури скарг на підставі відеоматеріалів допоможе покращити безпеку на дорогах.

Щорічно на 1 млн населення в країні припадає 86 випадків смертей в аваріях, що вдвічі вище за середній показник у Євросоюзі. Чоловіки становлять більшість жертв ДТП – 80%.

У той час, коли Румунія впроваджує нові заходи контролю на дорогах, в Італії розглядають можливість відмовитись від розсилки фотографій з камер контролю швидкості з міркувань конфіденційності.

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