У НААУ висловили позицію щодо ідеї скасування однієї з підстав закриття кримінального провадження

Якщо строк розслідування закінчився, справа має бути закрита, вважають у Нацасоціації адвокатів.

Міністерство юстиції в рамках приведення законодавства до стандартів ЄС опрацьовує ідею скасування однієї з підстав закриття кримінального провадження, а саме – закінчення строку досудового розслідування. У Національній асоціації адвокатів України попереджають про порушення прав підозрюваного та зазначають, що відповідні зауваження уже направили до міністерства, яке просило НААУ висловити бачення адвокатами таких ініціатив.

Згідно з чинною редакцією п. 10 ч.1 ст. 284 КПК кримінальне провадження закривається, коли після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу (крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи).

У НААУ послалися на ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка гарантує кожному право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.

Статтею 283 КПК визначені загальні положення закінчення досудового розслідування, відповідно до яких особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Ця норма покликана дисциплінувати орган досудового розслідування, вважають у НААУ. Адже наявність у особи підозри або обвинувачення має для неї певні обмежувальні наслідки. Саме тому відповідно до закону прокурор у найкоротший термін після повідомлення особи про підозру повинен здійснити одну з таких дій:

закрити кримінальне провадження;

звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.

Зважаючи на це, у ст. 284 КПК сформульовані підстави для закриття кримінального провадження. Однією з них є закінчення строку досудового розслідування.

«Вилучення п. 10 ч.1 ст. 284 КПК призведе до порушень прав учасників кримінального провадження, а також створить умови для зловживань з боку слідчих і прокурорів», - вважають у НААУ.

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