Статус PESEL UKR: українцям в Польщі готують кардинальну зміну правил

Українці, які прибуватимуть до Польщі, повинні будуть отримати PESEL UKR не упродовж 30 днів від дати прибуття до Польщі, а «відразу після прибуття».

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У Польщі підготували законопроект щодо змін у правилах перебування українських біженців. Нововведення мають запровадити з 1 липня. Про це повідомляє uapl.info.

Серед запропонованих змін - нові умови оформлення ідентифікаційного номеру PESEL UKR, що підтверджує статус захисту.

Якщо законопроект буде ухвалений, він набуде чинності з 1 липня 2024 року. Тоді українці, які прибуватимуть до Польщі для отримання тимчасового захисту, повинні будуть отримати PESEL UKR не упродовж 30 днів від дати прибуття до Польщі, як це діє зараз, а «відразу після прибуття».

Водночас буде обмежений перелік документів, із яким можна буде отримати статус захисту. Із 1 липня 2024 року PESEL UKR видаватимуть лише на підставі дійсного закордонного паспорта громадянина України.

Якщо досі можна було оформити PESEL UKR і на основі внутрішнього українського паспорта, то після набуття чинності нових правил треба буде надавати закордонний паспорт. Чиновники переконані, що у 2024 році українці за кордоном мають достатньо можливостей отримати українські документи.

Також зміни до закону передбачають посилення контролю за особовими даними українців, які отримують PESEL UKR. Пропонується при оформленні PESEL UKR збирати відбитки пальців у всіх українців віком від 6 років.

Також до реєстру вноситимуть відбитки пальців тих українців, які вже мають польський номер PESEL, але їхні біометричні дані не занесені до реєстру. Йдеться в основному про українських дітей, які досягли 6-річного віку. Процедура пов’язана з можливістю отримати посвідку на тимчасове проживання (карти побиту).

Під час оформлення карти побиту відбитки пальців українських громадян будуть автоматично перенесені з реєстру громадян України. А це ймовірно, спростить процес видачі нових документів.

Також планується доповнювати дані українців у польському реєстрі PESEL зразком підпису. Це стосуватиметься українських підлітків у Польщі, яким на дату отримання PESEL UKR не виповнилось 12 років і зразок підпису не вимагався, а при поданні заяви на отримання карти побиту вони вже досягли цього віку.

Крім того, біженцям з України треба буде актуалізувати свої дані в місцевих адміністраціях. Це пов'язано із тим, що багато біженців отримали PESEL UKR не на підставі закордонного паспорта.

Така вимога пов’язана із можливістю подальшого отримання біженцями посвідки на тимчасове перебування. При поданні документів на отримання карти побиту в Польщі враховуються виключно дані із дійсних закордонних паспортів.

Також оновити дані в польському реєстрі PESEL із 1 липня 2024 року доведеться й українським громадянам, які отримали статус на підставі українського паспортного документа, який на момент присвоєння номера PESEL був недійсним або термін дії якого закінчився.

Українці, які пройшли процедуру актуалізації документів у польському реєстрі PESEL до моменту набрання чинності змін до спецзакону будуть звільнені від такої вимоги.

Також уряд Польщі хоче створити повноцінну систему обліку присвоєння, скасування та відновлення статусу PESEL UKR в Польщі. Пропонується визначити спеціальний орган, який буде уповноважений на внесення до реєстру PESEL змін статусу UKR в низці випадків, зокрема:

скасування статусу UKR для українців, які перебували за межами Польщі понад визначені допустимі терміни;

відновлення статусу UKR для громадян України, якщо буде підтверджено безпідставність або необґрунтованість його скасування;

втрату статусу UKR у зв’язку з отримання карти побиту зі спеціальною позначкою.

Для підтвердження безперервності у користування статусом PESEL UKR буде визначено, які саме терміни вважати датами отримання, скасування та відновлення.

Спільно із Прикордонною службою Польщі буде напрацьований механізм, завдяки якому спроститься процедура повторного надання статусу PESEL UKR:

після в’їзду до Польщі через внутрішній кордон країн ЄС;

при наданні статусу PESEL UKR після отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС.

В разі отримання карти побиту для біженців з України статус UKR буде автоматично змінено на статус CUKR. Саме карта побиту із позначкою CUKR підтверджуватиме новий статус легального довготривалого перебування в Польщі після тимчасового захисту.

Раніше повідомлялося, шо Польща планує змінити умови надання допомоги українським біженцям. Серед основних змін - скасування частини виплат.

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