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У Польщі готують зміни для українських біженців: деякі виплати скасують з 1 липня

17:58, 9 квітня 2024
Польща переглядає допомогу українським біженцям.
У Польщі готують зміни для українських біженців: деякі виплати скасують з 1 липня
Фото: 24tv.ua
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Польща планує змінити умови надання допомоги українським біженцям. Серед основних змін - скасування частини виплат.

Так, на сайті уряду Польщі опубліковано проект закону про зміни до «Спецзакону про допомогу громадянам України у звʼязку з війною у цій країні».

Передбачається, що термін дії закону (і відповідно термін легального перебування українців у Польщі) буде продовжено до 30 вересня 2025 року. Після розгляду законопроекту у Сеймі зміни можуть набути чинності від 1 липня 2024 року, повідомляє naszwybir.pl.

Серед найважливіших запропонованих змін слід виділити наступні:

  • продовження терміну легальності перебування громадян України, які отримали номер UKR PESEL, до 30 вересня 2025 року;
  • запровадження з наступного року спрощеної процедури оформлення посвідки на тимчасове проживання строком до 3 років для осіб зі статусом UKR;
  • продовження до 30 вересня 2025 року терміну, протягом якого громадянину України надається посвідка на тимчасове проживання строком на 1 рік у ситуації, коли він не відповідає вимогам для отримання посвідки на тимчасове проживання;
  • включення дітей з України до польської системи освіти;
  • відновлення можливості надання психологічних послуг громадянам України громадянами України, які проживають у Польщі та мають відповідну психологічну освіту, здобуту в Україні;

Зміни в системі фінансового забезпечення з 1 липня 2024 року:

  • скасування грошової допомоги, пов'язаної з компенсацією витрат на перебування та харчування біженців, які несуть власники приватних помешкань (так звана допомога у розмірі 40 злотих);
  • скасування одноразової грошової допомоги для громадян України у розмірі 300 злотих на прожиття;
  • скасування підтримки у вигляді фінансування фотографування для видачі UKR PESEL;
  • фінансова підтримка у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, можлива лише на підставі договору, підписаного з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування.

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