У Вінницькій області відкриють п’ять рекрутингових центрів

Бажаючі можуть обрати будь-який підрозділ Сил оборони.

Джерело фото: nv.ua

У п’яти районах Вінницької області незабаром розпочнуть роботу рекрутингові центри. Цю інформацію надав начальник Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов. За його словами, ці заклади планують запустити в квітні.

Рекрутингові центри будуть розташовані в Гайсинському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Тульчинському та Хмільницькому районах. Цей проект реалізуватиметься спільно з 120-ю бригадою територіальної оборони, використовуючи досвід роботи аналогічних центрів у Вінниці.

«Це будуть місцеві представники батальйонів, адже вони не лише знають військову специфіку, але й матимуть більшу довіру як місцеві жителі. Тобто, у Жмеринці – працюватимуть рекрутери з Жмеринки і Жмеринського району і т д. Зазначу, що такі рекрутингові центри набиратимуть людей не лише в 120 бригаду. Бажаючі можуть потрапити в будь-який підрозділ Сил оборони за власним вибором», - пояснив Борзов.

Завданням рекрутингових центрів буде забезпечення зв'язку між цивільним населенням і військовими частинами, а також консультування щодо військової освіти, вакансій та заробітної плати.

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