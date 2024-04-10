В Винницкой области откроют пять рекрутинговых центров

Желающие могут выбрать любое подразделение Сил обороны.

Источник фото: nv.ua

В пяти районах Винницкой области вскоре начнут работу рекрутинговые центры. Эту информацию предоставил начальник Винницкой военной администрации Сергей Борзов. По его словам, эти заведения планируют запустить в апреле.

Рекрутинговые центры будут расположены в Гайсинском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Тульчинском и Хмельницком районах. Этот проект будет реализовываться совместно со 120-й бригадой территориальной обороны, используя опыт работы аналогичных центров в Виннице.

"Это будут местные представители батальонов, ведь они не только знают военную специфику, но и будут иметь большее доверие как местные жители. То есть, в Жмеринке - будут работать рекрутеры из Жмеринки и Жмеринского района и т д. Отмечу, что такие рекрутинговые центры будут набирать людей не только в 120 бригаду. Желающие могут попасть в любое подразделение Сил обороны по собственному выбору", - пояснил Борзов.

Задачей рекрутинговых центров будет обеспечение связи между гражданским населением и воинскими частями, а также консультирование по военному образованию, вакансий и заработной платы.

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